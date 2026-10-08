Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρουσία της ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο ενισχύεται μέσω σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας νέας αγοράς.

Η εταιρεία Star Bulk Carriers εισήγαγε πρόσφατα τις μετοχές της στην αγορά, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αντλώντας κεφάλαια ύψους 107,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Capital Maritime Finance Corp. προχωρά επίσης σε δημόσια προσφορά μετοχών, στοχεύοντας στην άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ με έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αυτές οι πρωτοβουλίες σηματοδοτούν μια νέα προοπτική για το χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να προσελκύει μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους και διεθνή κεφάλαια.

Η ανάπτυξη ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος αναμένεται να αυξήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στο επενδυτικό κοινό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί η Ελλάδα να διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, ωστόσο η παρουσία της ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει περιορισμένη. Μια αντίφαση που φαίνεται ότι αρχίζει να αλλάζει, καθώς δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς στην Αθήνα.

Η αρχή έγινε τον Σεπτέμβριο με τη Star Bulk Carriers, συμφερόντων του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, η οποία εισήγαγε τις μετοχές της στην Euronext Athens, διατηρώντας παράλληλα τη διαπραγμάτευσή τους στον Nasdaq.

Advertisement

Advertisement

Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με υπερκάλυψη άνω των έξι φορών και προσφορές που ξεπέρασαν τα 656 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία άντλησε 107,8 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία κατά την εισαγωγή διαμορφώθηκε στα 3,14 δισ. ευρώ. Περίπου 7.000 Έλληνες επενδυτές συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το επόμενο βήμα έρχεται από την Capital Maritime Finance Corp., εταιρεία συμφερόντων του γνωστού εφοπλιστή και επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία προχωρά σε δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 7 Οκτωβρίου το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η δημόσια προσφορά προγραμματίζεται για τις 13–15 Οκτωβρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης για τις 20 Οκτωβρίου.

Μια νέα προοπτική για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Η εισαγωγή της Star Bulk αποτέλεσε μια ουσιαστική δοκιμή της δυνατότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου να προσελκύσει μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Ο Πέτρος Παππάς, κατά την τελετή εισαγωγής, είχε εκφράσει την προσδοκία να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με περισσότερες εισηγμένες εταιρείες και, μελλοντικά, έναν εξειδικευμένο ναυτιλιακό δείκτη.

Η επικείμενη εισαγωγή της Capital Maritime αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καθώς δείχνει ότι η προσέγγιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους, έχει προοπτική. Για την Euronext Athens, η ανάπτυξη ενός ισχυρού ναυτιλιακού τομέα θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, προσέλκυση διεθνών επενδυτών και περισσότερες επιλογές για το ελληνικό επενδυτικό κοινό.