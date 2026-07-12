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Την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφει για τον Γιώργο Λιανό εξέφρασε δημόσια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών κοινής παρουσίας τους στο ραδιόφωνο.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε πως κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, δημιουργώντας μια ραδιοφωνική εκπομπή που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους ακροατές για τη διαχρονική στήριξή τους, ενώ μιλώντας για τον Γιώργο Λιανό υπογράμμισε ότι τον αγαπά και τον εκτιμά σαν να είναι αδελφός του.

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Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

«Δεκαπέντε χρόνια μαζί. Κάθε μέρα. Χτίσαμε μαζί το όνειρο μια ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ τον Παναγή και τον Νίκο. 102,2 proino Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος ο δικός μου Γιώργος που εκτιμώ σαν αδερφό», ανέφερε ο Γρήγορης Αρναούτογλου στο Instagram.