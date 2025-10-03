-«Πονάει το στομάχι μου».

– «Είναι από το άγχος.»

– «Πιες μια σόδα.»

-«Να σε ξεματιάσω;»

-«Έχεις έλλειψη μαγνησίου, τσέκαρε το!!»

Αν κάθε φορά που λες μια ατάκα για την υγεία σου ακούς χορωδία από γνώμες, τότε θα εκτιμήσεις πολύ το νέο τηλεοπτικό spot του Υπουργείου Υγείας για τον νέο αριθμό επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών για υπηρεσίες υγείας 1566. Γιατί; Γιατί με χιουμοριστικό και ευρηματικό τρόπο βάζει στο τραπέζι κάτι πολύ σοβαρό: ότι η υγεία δεν χρειάζεται πολυφωνία, αλλά πολυκαναλική εξυπηρέτηση.

Advertisement

Advertisement

Μια τηλεοπτική καμπάνια που μιλάει τη γλώσσα μας

Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η νέα ταινία του Υπουργείου Υγείας γίνεται μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας: φίλοι, άγνωστοι, χαρακτηριστικές προσωπικότητες της καθημερινότητας μας, όλοι έχουν γνώμη για τα συμπτώματα που εμφανίζει ένας τυχαίος θεατής σε μία αίθουσα κινηματογράφου. Το αποτέλεσμα; Χάος μέχρι που ακούγεται η λύση:1566. Μία γραμμή, μία αξιόπιστη απάντηση. Τέλος στη Βαβέλ πληροφοριών, καλωσήρθες στην απλοποιημένη πρόσβαση στο ΕΣΥ.

Η πληροφορία γίνεται εύκολη

Η γραμμή που αποτελεί μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας είναι δωρεάν, λειτουργεί 24/7 και κατά το πρώτο της στάδιο προσφέρει:

Πληροφορίες για προσωπικούς και συμβεβλημένους γιατρούς

Πληροφορίες για δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία)

Δυνατότητα για κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε ΠΦΥ και δομές Ψυχικής Υγείας

Ενημέρωση για προληπτικές εξετάσεις & εμβολιασμούς

Οδηγίες για παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)

Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Aπό την 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία επεκτείνεται και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για κλείσιμο ραντεβού.

Από την πολυφωνία στην πολυκαναλική εξυπηρέτηση

Το 1566 και η πλατφόρμα 1566.gov.gr δεν είναι απλώς ένας αριθμός ή μια πλατφόρμα. Είναι η πρόσβαση στην υγεία χωρίς χάσιμο χρόνου, χωρίς μπερδέματα, χωρίς 1566 διαφορετικές γνώμες.

Πλέον, ανεξάρτητα από πού βρίσκεσαι και με τι μέσο επικοινωνείς, μπορείς να έχεις άμεση, αξιόπιστη και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς περιττά «πρέπει» και «μην».

1566 λόγοι να ξανασκεφτείς την πρόσβαση στην υγεία; Στην πράξη, χρειάζεσαι μόνο έναν: το 1566

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.