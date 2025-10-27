Σε επιφυλακή για τυχόν εντάσεις ή επεισόδια στο πλαίσιο των παρελάσεων και των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου βρίσκονται κυβέρνηση και αστυνομικές αρχές, δεδομένων των όσων έχουν προηγηθεί με το ζήτημα του Αγνωστου Στρατιώτη αλλά και της πρόσφατης επίθεσης σε βάρος του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εξάλλου, υπάρχει και η προαναγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα επιχειρήσει να πάρει μαζί της συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στην εξέδρα των επισήμων της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα ενώ η ίδια ανέβασε τους τόνους και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με φόντο τον «κόφτη» για τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Τα βλέμματα, πάντως, είναι στραμμένα και στους αγρότρες, που έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες εν μέσω παρελάσεων.

Επί ποδός και η Τροχαία

Εν όψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις Εθνικές Οδούς.

Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής, πάνω από 200.000 οχήματα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας.

Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς και στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Αστυνομική παρουσία υπάρχει σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την αστυνομία στα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα, με συνεργεία της Τροχαίας να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι αύριο Τρίτη 28η Οκτωβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, στο πλαίσιο των μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ενόψει της εθνικής επετείου.

Ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό στα πολεμικά πλοία

Έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, πολεμικά πλοία θα υποδέχονται επισκέπτες στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου του 1940.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι επισκέψιμα για το κοινό έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα και να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Οι επισκέπτες θα συνοδεύονται από μέλη των πληρωμάτων, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πλοίων και του υποβρυχίου.

Πειραιάς – ΟΛΠ (Πύλη Ε-11)

Στον Πειραιά βρίσκονται η φρεγάτα «Ψαρά», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος».

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν οριστεί ως εξής:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: 09:00 – 17:00

Τρίτη 28 Οκτωβρίου: 09:00 – 16:30

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

Επιπλέον, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από 10:00 έως 18:00, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα είναι επίσης ανοικτή για το κοινό.

Θεσσαλονίκη – Προβλήτα 1

Στη Θεσσαλονίκη έχει καταπλεύσει η φρεγάτα «Αδρίας», η οποία σήμερα θα είναι επισκέψιμη στην προβλήτα 1 του λιμανιού από τις 10:00 το πρωί έως τις 17:00.

