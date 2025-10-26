Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα γεγονότα της άγριας επίθεσης που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/10/2025) ο Μάκης Βορίδης, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους σε εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο υπουργός βρισκόταν στο νησί ενόψει των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν ξαφνικά στο κατάστημα. Οι δράστες άρχισαν να πετούν αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια, φωνάζοντας συνθήματα και προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.

Οι εικόνες που κατέγραψαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση της επίθεσης: σπασμένα έπιπλα και τραπέζια, ενώ το εξωτερικό του εστιατορίου θυμίζει «πεδίο μάχης». Ο Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του φυγαδεύτηκαν άμεσα από το σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το περιστατικό, αναφέροντας ότι «εκτοξεύονταν μπουκάλια, καρέκλες και διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένα με δύο άτομα».

Η αντίδραση του Μάκη Βορίδη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάκης Βορίδης κατήγγειλε την επίθεση που δέχθηκε με αυγά, πέτρες και τραπέζια, κάνοντας λόγο για ενέργεια από «χούλιγκαν της Αριστεράς». Τόνισε επίσης πως τέτοιες επιθέσεις δεν τον φοβίζουν και πως θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι δράστες δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά του, αναφερόμενος ειδικά στην 12χρονη κόρη του, η οποία ήταν παρούσα και είδε τον πατέρα της να γίνεται στόχος των αγνώστων.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Πολλοί πολιτικοί σχολίσαν την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης, τόσο από την Νέα Δημοκρατία όσο και από εκπροσώπους άλλων κομμάτων του κοινοβουλίου, καταδικάζοντας την.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αποδοκίμασε την επίθεση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα «γνωστών-αγνώστων», επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη «σεβασμός», κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία.

Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν «καλλιεργώντας» κλίμα τρομοκρατίας.

Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία…»

Το περιστατικό καταδίκασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε. Φυσικά ο Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοια, αλλά είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων. Μάκη, είμαστε μαζί σου».

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει με ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας.

Για το περιστατικό αυτό, θέση πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Με κάθε ευκαιρία, οι “γνωστοί – άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

ΠΑΣΟΚ: «Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται»

Δήλωση για την επίθεση που δέχτηκε στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

«Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε χθες βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, ενώ γευμάτιζε σε εστιατόριο με την οικογένειά του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 άτομα έχουν προσαχθεί χωρίς να έχουν εμπλοκή στο συμβάν με τις έρευνες της ΕΛΑΣ να συνεχίζονται για να εντοπιστούν οι κουκουλοφόροι.

