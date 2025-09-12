Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε ύστερα από τη σημερινή της συνεδρίαση, να κηρύξει 24ωρη πανελλήνια απεργία, την 1η Οκτωβρίου 2025.
Βασικές διεκδικήσεις είναι:
- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές
- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
- Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου
- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».
«Τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ.
«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική».