Με 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη (28/8) αντιδρά η ΑΔΕΔΥ στο νέο «αντεργατικό» όπως το χαρακτηρίζει Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Την Πανελλαδική Απεργία στηρίζουν επίσης οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που έχει προκαλέσει «σύγχυση» στο επιβατικό κοινό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζομένους στο Δημόσιο να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Τι αναφέρει η Aegean ενόψει Πανελλαδικής Απεργίας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε στην επίσημη ιστοδελίδα της, η Aegean και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για την δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν και πρόκειται να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, είτε να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία, μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η αεροπορική εταιρεία διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβεί σε καμία τροποποίηση του προγράμματος των δρομολογίων.

Τετράωρη στάση εργασίας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Οι ελεγκτές έχουν προγραμματίσει τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως και τη 13:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συμμετοχή στην απεργία για ΠΟΕ ΟΤΑ και ΟΜΕ

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Αντί η κυβέρνηση να έχει πάρει μέτρα προστασίας του λαού και της περιουσίας του από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν για άλλο ένα καλοκαίρι τη χώρα και συνεχίζουν να καταστρέφουν το φυσικό της πλούτο, η πρεμούρα της είναι πως θα νομοθετήσει Αυγουστιάτικα το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και τους Ο.Τ.Α.



Η Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α. με το υπόμνημα και τις νομικές παρατηρήσεις που κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις 18 Ιουλίου 2025 κατέρριψε κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης περί «τιμωρίας των επίορκων», καθώς ήδη από τον ισχύοντα Κώδικα προβλέπονται αυστηρές ποινές για τα πειθαρχικά παραπτώματα.

Παράλληλα σαν Ομοσπονδία αναδείξαμε και τον πραγματικό στόχο της κυβέρνησης που είναι η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους».

Από την άλλη μεριά, η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας, τονίζει τα εξής: «Βαφτίζει πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων των πειθαρχικών ποινών, με τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, με στόχο την ανεμπόδιστη εφαρμογή της γνωστής αντεργατικής και αντιδραστικής πολιτικής της, για την στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, των απευθείας αναθέσεων με την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης τομέων του δημοσίου, της διάλυσης ή υποβάθμισης δημόσιων δομών κλπ».

