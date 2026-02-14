Νέο κύμα μεταφοράς σαχαριανής σκόνης «καταφτάνει» φτάνει σήμερα στη χώρα σύμφωνα με τoν κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση AtmoHub και όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη θα απλωθεί πάνω από τις περισσότερες περιοχές.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το AtmoHub, μετά το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού και την προσωρινή παύση των βροχοπτώσεων, από το Σάββατο αναμένεται να μας επηρεάσει ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, προερχόμενο από περιοχές της Αλγερίας και της Λιβύης.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει επηρεάζοντας αρχικά την ανατολική Ελλάδα, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας ακόμα και τα βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με το AtmoHub, το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται να διαρκέσει από το Σάββατο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και να κορυφωθεί την Κυριακή. Οι περιοχές που θα επιβαρυνθούν περισσότερο θα είναι η νότια και κεντρική Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου). Στις βόρειες περιοχές, ο συνδυασμός με βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές.

Μπορείτε να παρακολουθήστε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub στον παρακάτω σύνδεσμο: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni

Σημειώνεται ότι Το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).