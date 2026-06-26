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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία των ανηλίκων μέσω της απαγόρευσης χρήσης πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Οι οδηγοί υποχρεούνται πλέον να φέρουν έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ καθιερώνεται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Παράλληλα, αυξάνονται τα πρόστιμα για κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας και επιβάλλονται κυρώσεις σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πατίνια σε ανηλίκους.

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Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία και παιδιά με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην καλύτερη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

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Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστίμων για κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας, η υποχρέωση των οδηγών να φέρουν έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, καθώς και η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Παράλληλα, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία του αγοραστή ή του μισθωτή μέσω επίδειξης ταυτοποιητικού εγγράφου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε ότι η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα των τελευταίων μηνών, αρκετά από τα οποία είχαν θύματα παιδιά, κατέστησαν αναγκαία την άμεση λήψη αυστηρότερων μέτρων. Στόχος, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους, ο περιορισμός των ατυχημάτων και η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών.

Αναλυτικά, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ. Το πρόστιμο για κυκλοφορία ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ. Οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ. Απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να επαληθεύουν την ηλικία των ενδιαφερομένων. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση και διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.