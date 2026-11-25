Ράδιο Αρβύλα: Οι μυστικές διαπραγματεύσεις και οι αλλαγές που έρχονται στο πρόγραμμα του MEGA

«Ράδιο Αρβύλα»: Το πρώτο τρέιλερ στο MEGA με αιχμηρή σάτιρα για την κυβέρνηση

Αντώνης Κανάκης: «Η πορεία μας ήταν πάντα αυτόνομη»- η επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία της πρεμιέρας του «Ράδιο Αρβύλα» στο MEGA

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Η γνωστή παρέα της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην τηλεόραση, με το «Ράδιο Αρβύλα» να κάνει πρεμιέρα στο MEGA και να υπόσχεται νέες σατιρικές στιγμές.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, μαζί με τον «Κωστάκη» και τον «Πασοκτζή», δίνουν ξανά ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, ενώ τα δύο καινούργια trailer που έχουν ήδη κυκλοφορήσει αποκαλύπτουν το σατιρικό ύφος της νέας σεζόν.

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Για την προώθηση της επιστροφής της, η ομάδα αξιοποιεί στοιχεία από την ελληνική μυθολογία, αλλά και εμβληματικές σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, παρουσιάζοντας δύο χιουμοριστικές εκδοχές.

Στο ένα trailer, ο Αντώνης Κανάκης εμφανίζεται ως Οδυσσέας, με τους συντρόφους του να τον δένουν στο κατάρτι προκειμένου να αντισταθεί στο τραγούδι των Σειρήνων.

Στο δεύτερο, η παρέα παραπέμπει στους πρωταγωνιστές του «Matrix», προαναγγέλλοντας την επιστροφή της με τη γνώριμη αιχμηρή διάθεση απέναντι στην επικαιρότητα. Όπως χαρακτηριστικά αφήνουν να εννοηθεί, στο MEGA οι «Ράδιο Αρβύλα» ξέρουν πώς να αποφεύγουν τα… βλήματα!

Το «Ράδιο Αρβύλα» ξεκινά την 20ή τηλεοπτική του σεζόν, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η εκπομπή συνεχίζει την παράδοσή της στον καυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας, αναζητώντας την κωμική διάσταση ακόμη και στις πιο δύσκολες πλευρές της καθημερινότητας, σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει σημαντικά από την πρώτη της εμφάνιση.

Το μήνυμα της εκπομπής για την επιστροφή της είναι χαρακτηριστικό: Η οδύσσεια των τηλεθεατών τελειώνει! Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»! Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο MEGA.

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