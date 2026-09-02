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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κλειτορία Αχαΐας περιστατικό θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από 50χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου ο 50χρονος, ο οποίος διέθετε νόμιμα την κυνηγετική καραμπίνα, πυροβόλησε τον σκύλο, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στις αρχές, το ζώο τον ενοχλούσε.

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Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και κατέθεσαν σχετικά. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα και σύντομα κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Ο 50χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι είχε εντοπιστεί, παρουσιάστηκε τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων, όπου και παραδόθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν βαριά ποινή φυλάκισης, ενώ το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως και τις 50.000 ευρώ.