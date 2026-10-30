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Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο Αντώνης, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακοπούλου, ο τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs που τον δυσφημούν.

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Ο Αντώνης Ρέμος «σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», αναφέρεται στην σχετική δήλωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος:



Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για αναρτήσεις στα social media που συνέδεαν τον Ρέμο ψευδώς με τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», με τον τραγουδιστή να κινείται τελικά νομικά.