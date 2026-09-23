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Σε νομικές ενέργειες εναντίον γνωστής influencer φέρεται να προχωρά ο Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε από αναρτήσεις και υπονοούμενα που έκανε η συγκεκριμένη influencer στα social media, συνδέοντας τον γνωστό τραγουδιστή με μια παλαιότερη νοσηλεία του, τα Χριστούγεννα του 1999. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η influencer στο διαδίκτυο, η μητέρα της εργαζόταν στο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί τότε ο Αντώνης Ρέμος, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη την περίοδο.

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Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο Αντώνης Ρέμος διαψεύδει κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως όσα έχουν ειπωθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν μια κατασκευασμένη ιστορία και προϊόν μυθοπλασίας.

«Άλλο η κριτική και άλλο να βγαίνω και να κατηγορώ ανθρώπους. Είναι, λένε, μία γνωστή influencer που βγήκε στο διαδίκτυο και είπε επί της ουσίας ότι δεν μπορείς, Ρέμο, να βγαίνεις και να μιλάς για σκοτάδια, γιατί εμένα η μαμά μου δούλευε σε ένα νοσοκομείο και είχες έρθει με ένα θέμα και είχες τα δικά σου τα σκοτάδια. Ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά γιατί υποστηρίζει ότι δεν είναι αλήθεια και είναι προϊόν μυθοπλασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Όπως μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο τραγουδιστής αρνείται όσα υπονοούνται στις συγκεκριμένες αναρτήσεις και θεωρεί ότι πρόκειται για μια ιστορία που έχει κατασκευαστεί. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, έχει αποφασίσει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση προέκυψε με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει στα social media μετά την πρόσφατη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, καθώς υπήρξαν σχόλια και αντιδράσεις σχετικά με το εάν η συναυλία θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά.