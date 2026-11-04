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Η Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Άγχος, την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου, υπενθυμίζει ότι το στρες δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη αίσθηση. Είναι φυσιολογική αντίδραση σε απαιτήσεις ή απειλές, που όταν παρατείνεται μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, την εργασία, τις σχέσεις και τη σωματική υγεία. Το 2026 η ημέρα αυτή είναι η 4η Νοεμβρίου.

Τι προκαλεί το άγχος

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Οικονομική ανασφάλεια, φόρτος εργασίας, ανεργία, οικογενειακές συγκρούσεις, φροντίδα ασθενών, εξετάσεις, κοινωνική απομόνωση, τραυματικά γεγονότα και συνεχής ψηφιακή διαθεσιμότητα μπορούν να αυξήσουν το στρες. Ρόλο παίζουν επίσης η κληρονομική προδιάθεση, η ιδιοσυγκρασία, προηγούμενες εμπειρίες και ορισμένες παθήσεις ή ουσίες, όπως η υπερβολική καφεΐνη. Το καθημερινό στρες δεν ταυτίζεται με την κλινική αγχώδη διαταραχή.

Πώς εκδηλώνεται στον οργανισμό

Ταχυκαρδία, μυϊκή ένταση, πονοκέφαλοι, εφίδρωση, στομαχικές ενοχλήσεις, αϋπνία, ευερεθιστότητα, δυσκολία συγκέντρωσης και αποφυγή καταστάσεων είναι συχνά συμπτώματα. Το επίμονο στρες συνδέεται με επιβάρυνση της καρδιαγγειακής υγείας και της ψυχικής ευεξίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε σύμπτωμα οφείλεται στο άγχος. Νέα ή έντονα σωματικά συμπτώματα χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Άνδρες, γυναίκες και ηλικίες

Οι αγχώδεις διαταραχές διαγιγνώσκονται συχνότερα στις γυναίκες, ενώ οι άνδρες ενδέχεται να αναφέρουν λιγότερο συχνά την ψυχική τους δυσφορία ή να την εκδηλώνουν διαφορετικά. Οι διαφορές επηρεάζονται από βιολογικούς, κοινωνικούς και διαγνωστικούς παράγοντες. Στα παιδιά το άγχος μπορεί να εκδηλωθεί με προσκόλληση ή σχολική αποφυγή. Στους εφήβους με εξεταστική πίεση και κοινωνικές ανησυχίες. Στους εργαζόμενους με εξουθένωση. Στους ηλικιωμένους με φόβους για υγεία, απώλεια και μοναξιά. Δεν υπάρχει ηλικία χωρίς κίνδυνο.

Ποια επαγγέλματα πιέζονται περισσότερο

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Υψηλή επιβάρυνση μπορεί να εμφανιστεί σε υγειονομικούς, διασώστες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στην εστίαση, οδηγούς, δημοσιογράφους, προσωπικό ασφαλείας και επαγγέλματα με βάρδιες, επισφάλεια ή συνεχή επαφή με κρίσεις. Δεν υπάρχει ενιαία παγκόσμια κατάταξη «πιο αγχωτικών» επαγγελμάτων. Περισσότερο από τον τίτλο της εργασίας μετρούν η ένταση, η αυτονομία, η υποστήριξη, οι ώρες και η έκθεση σε τραυματικά περιστατικά.

Αντιμετώπιση χωρίς φάρμακα

Σταθερός ύπνος, τακτική σωματική δραστηριότητα, περιορισμός καφεΐνης και αλκοόλ, διαλείμματα, κοινωνική υποστήριξη και ρεαλιστικά όρια στην εργασία βοηθούν πολλούς ανθρώπους. Τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν προσωρινά τη διέγερση. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή περιορίζουν την καθημερινότητα, η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), συχνά με σταδιακή έκθεση στους φόβους, αποτελεί τεκμηριωμένη επιλογή.

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Φαρμακευτική αγωγή: πότε και ποια

Για διαγνωσμένες αγχώδεις διαταραχές, ο γιατρός μπορεί να συστήσει αντικαταθλιπτικά SSRI ή SNRI, τα οποία συνήθως χρειάζονται εβδομάδες για να δράσουν και απαιτούν παρακολούθηση για ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι βενζοδιαζεπίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένες περιπτώσεις για σύντομο διάστημα, λόγω κινδύνου εξάρτησης, υπνηλίας και πτώσεων. Δεν συνδυάζονται με αλκοόλ ή οπιοειδή. Άλλα φάρμακα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη διάγνωση και τις αντενδείξεις. Δεν υπάρχει «χάπι για το καθημερινό στρες» που να ταιριάζει σε όλους. Καμία έναρξη, αλλαγή ή απότομη διακοπή αγωγής χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Πότε χρειάζεται βοήθεια

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Όταν το άγχος διαρκεί εβδομάδες, προκαλεί κρίσεις πανικού, διαταράσσει ύπνο ή εργασία, οδηγεί σε απομόνωση ή χρήση ουσιών, χρειάζεται αξιολόγηση από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή την ασφάλεια καλούμε το 112. Η πρόληψη δεν είναι ατομική υπόθεση μόνο: οι χώροι εργασίας οφείλουν να περιορίζουν υπερβολικές απαιτήσεις, παρενόχληση και εξαντλητικά ωράρια.

Πηγές και επιστημονική τεκμηρίωση

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ενημερωτικό υλικό για τις αγχώδεις διαταραχές και την ψυχική υγεία στην εργασία · NICE, κατευθυντήριες οδηγίες για γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και διαταραχή πανικού · NHS, ενημέρωση για θεραπείες άγχους. Το κείμενο είναι ενημερωτικό και δεν υποκαθιστά ιατρική συμβουλή.

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