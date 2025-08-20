Παρά τα δεκαεπτά του χρόνια ήδη έχει απασχολήσει πολλάκις τις αστυνομικές αρχές και έχει προφυλακιστεί για ληστείες, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται στο Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού.

Ο 17χρονος, όμως, “χτύπησε” ξανά το απόγευμα τής 15ης Αυγούστου στον Άγιο Δημήτριο. Στην οδό Ναυαρίνου πλησίασε μία γυναίκα και της άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό. Το θύμα έντρομο έβαλε τις φωνές και ένας άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, έτρεξε, ακινητοποίησε τον δράστη, πήρε πίσω την αλυσίδα και την έδωσε στη γυναίκα.

Κάλεσε και την αστυνομία, έδωσε την περιγραφή του και στελέχη της Ασφάλειας τον εντόπισαν και προχώρησαν στην προσαγωγή του. Στο τμήμα διαπίστωσαν ότι λίγη ώρα νωρίτερα είχε επιχειρήσει να διαρρήξει κατοικία στην περιοχή, αλλά ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, είδε την κάμερα ασφαλείας να τον καταγράφει και τράπηκε σε φυγή.

Κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 17χρονος μαζί με συνεργό του πριν από λίγο διάστημα είχε εισβάλει και πάλι στο ίδιο σπίτι και είχε αρπάξει κοσμήματα αξίας 7.300 ευρώ, ταξιδιωτικά έγγραφα και ένα κλειδί του σπιτιού.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στις πράξεις του φορούσε τα ίδια ρούχα και παπούτσια, ενώ στην κάμερα ασφαλείας φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και τα τατουάζ, που έχει στα πόδια.