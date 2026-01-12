Με τραύματα στα πόδια, τα οποία όμως δεν κρίνονται σοβαρά από τους γιατρούς, μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα τής Δευτέρας σε νοσοκομείο δύο άνδρες από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν με πιστόλια, έξω από το κατάστημά τους.

Είκοσι λεπτά πριν από τις τρεις τη νύχτα, άγνωστοι που επέβαιναν σε όχημα σταμάτησαν μπροστά από το ψητοπωλείο, που διατηρούν ο 70χρονος και ο 39χρονος γιος τους, και άνοιξαν πυρ. Από τις βολίδες τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία και οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν στοιχεία, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των δραστών και το κίνητρο τους.