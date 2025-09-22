Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού Αχαΐας, όταν οδηγός ΙΧ πυροβόλησε προς έναν άντρα που οδηγούσε εκσκαφέα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης τράβηξε καραμπίνα, πυροβόλησε μία φορά εναντίον του οδηγού του εκσκαφέα χωρίς να τον τραυματίσει, αλλά προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του οχήματος.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.