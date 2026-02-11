Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), όταν 62χρονος οδηγός κινούνταν για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο ενημέρωσης lamiareport.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 07:20 το πρωί. Ο άνδρας, με καταγωγή από τα Φάρσαλα και κατεύθυνση προς Λαμία, εξήλθε από τον κόμβο Αερινού και, λόγω μέθης, εισήλθε κατά λάθος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ο 62χρονος οδηγούσε ανάποδα για περίπου 25 χιλιόμετρα, μέχρι που λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα της.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το όχημα του οδηγού ακινητοποιήθηκε στις μπάρες ασφαλείας, ενώ διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, με τις μετρήσεις να δείχνουν 0,94 και 0,90 mg/l, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l. Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Κατά τη διαδικασία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη δίκη να ορίζεται για την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.