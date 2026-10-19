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Τέσσερις νεαροί, ηλικίας 17 έως 21 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια επίθεσης, που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων, των οποίων το κίνητρο φαίνεται πως είχε οπαδικό υπόβαθρο.

Στις δώδεκα και είκοσι τη νύχτα οι τέσσερις νεαροί ήταν στη διασταύρωση των οδών Σουλίου και Λήμνου. Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά τους περίπου σαράντα άγνωστα άτομα και κάποια εξ αυτών τους ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζουν. Πολύ γρήγορα και πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι επιτιθέμενοι ξεκίνησαν να τους χτυπούν με γκλοπ και ξύλινα ρόπαλα και σε ελάχιστο χρόνο διέφυγαν από το σημείο με δίκυκλα.

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Από την επίθεση ένας 17χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά από τους γονείς του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ ένας 18χρονος και δύο 21χρονοι υπέστησαν τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία, για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.