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Σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών καταδίκασε το Εφετείο πρώην στρατιωτικό για την υπόθεση κλοπής περίπου 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του στρατού, σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την περίοδο 2012-2014. Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων ως ηθικοί αυτουργοί.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος εκτελούσε τότε καθήκοντα φύλακα, διευκόλυνε τη δράση των εμπλεκομένων, επιτρέποντάς τους να εισέρχονται στον χώρο και να αφαιρούν το πετρέλαιο από τον αγωγό.

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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε δεύτερο βαθμό, καταδίκασε πρώην στρατιωτικό σε κάθειρξη πέντε ετών, για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από περιστατικό με βυτιοφόρο που εξετράπη της πορείας του, με την έρευνα που ακολούθησε να οδηγεί στην αποκάλυψη της παράνομης αφαίρεσης καυσίμων από τον στρατιωτικό αγωγό. Η ποσότητα του πετρελαίου που φέρεται να αφαιρέθηκε κατά τη διετία ανέρχεται σε περίπου 300.000 λίτρα, αξίας 327.000 ευρώ.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης και ιδιώτης που μετέφερε τα καύσιμα, ο οποίος ήταν παρών στο δικαστήριο και οδηγήθηκε στις φυλακές. Ένας ακόμη ιδιώτης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία στην κλοπή, ενώ η δίκη του έγινε διά πληρεξουσίου.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης δύο ακόμη κατηγορουμένους που ήταν παρόντες στη διαδικασία. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με μετατροπή προς πέντε ευρώ ημερησίως, ενώ στον δεύτερο ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)