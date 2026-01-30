Άγρια συμπλοκή στη Δροσιά Χαλκίδας με αιχμηρά αντικείμενα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/1) με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματίες να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο επενέβη η αστυνομία και έγιναν προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μια γυναίκα.

Advertisement

Advertisement

Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.