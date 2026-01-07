Αρνητικές φαίνονται να αντιδρούν οι αγρότες απέναντι στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και προαναγγέλλοντας νέους αποκλεισμούς δρόμων- με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να υπογραμμίζει πως « η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις…τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω», προσθέτοντας πως δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο».

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κ.Τσιάρα, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ThessPost, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας εμφανίζονται αποφασισμένοι να υλοποιήσουν την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής και να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών με τρακτέρ την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών. Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ζήτησε κι επίσημα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, εξετάζεται μια νέα πανελλαδική σύσκεψη το προσεχές Σαββατοκύριακο και αμέσως μετά, κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα. «Πάμε Τέμπη και ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό» δηλώνουν οι παραγωγοί σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενώ προτάθηκε κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών από την Πέμπτη.

Από πλευράς τους οι αγρότες της Θεσσαλονίκης αναμένουν να τεθούν όλα στο τραπέζι και να παρθεί μια απόφαση από τη γενική συνέλευση.

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά, όπως αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα. Προβληματισμένοι εμφανίζονταν οι αγρότες της Βοιωτίας, ενώ σκληρή στάση διατηρούσαν οι αγρότες στην Πάτρα και στη Λακωνία. Αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων προανήγγειλαν οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα αύριο θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν την δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Στο μεταξύ, την άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για τον τερματισμό των αποκλεισμών από αγρότες στο οδικό δίκτυο ζήτησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με κατεπείγουσα παραγγελία του προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας. Πρόκειται για τη δεύτερη παραγγελία υπενθυμίζοντας την προηγούμενη εντολή του και ζητώντας την άμεση εφαρμογή της.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό να δίνει σαφείς οδηγίες για τη βεβαίωση παραβάσεων και την άσκηση ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με την παραγγελία, οι κατά τόπους εισαγγελικές αρχές καλούνται να ενεργήσουν άμεσα για τη διαπίστωση αδικημάτων που αφορούν τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, όπως αυτή ορίζεται από τον Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το έγγραφο εστιάζει στην τοποθέτηση εμποδίων και τη συνεχιζόμενη κατάληψη του οδοστρώματος σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, πράξεις που, όπως επισημαίνεται, εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων και ενέχουν κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας ζητά την πλήρη εξακρίβωση των στοιχείων των υπαιτίων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής από τους παρατεταμένους αποκλεισμούς των δρόμων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε ένα εκτεταμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα όπως τη μείωση του κόστους ενέργειας για τους αγρότες, την αναδιανομή αδιάθετων κοινοτικών πόρων, τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και την ενεργοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΚΑΪ, ThessPost