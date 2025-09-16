Χειροπέδες σε έναν 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παρενόχληση 3 γυναικών, πέρασαν οι Αρχές στο Αιγάλεω.

Η πρώτη επίθεση καταγγέλθηκε ότι έγινε χθες (15/9) λίγο μετά τις 13:15, με θύμα μια 14χρονη. Ο δράστης φέρεται να πλησίασε το κορίτσι από πίσω και να το αγκάλιασε, προτού το ρίξει στο έδαφος και το φτύσει. Εν συνεχεία, τράπηκε σε φυγή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 32χρονος, συριακής καταγωγής, φέρεται να εντόπισε μια 58χρονη σε άλλο σημείο της περιοχής. Την άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της, προκαλώντας της πανικό.

Η τρίτη επίθεση καταγγέλθηκε ότι σημειώθηκε σε πολυκατοικία, όπου βρισκόταν μια 17χρονη κοπέλα. Ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ το κορίτσι τον παρακαλούσε να απομακρυνθεί.

Ένας 30χρονος περαστικός, μαζί με τον ξάδερφο του επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Ο 32χρονος συνελήφθη και αναγνωρίστηκε από τα θύματα του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση».

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί αύριο (17/9) στον αρμόδιο εισαγγελέα.