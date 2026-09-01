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Το ποίημα το έχουμε ξανακούσει. Και όχι μία φορά.

Καλάθια του νοικοκυριού, ειδικές προσφορές, λίστες «φθηνών» προϊόντων, συμφωνίες με σούπερ μάρκετ και πανηγυρικές ανακοινώσεις ότι επιτέλους μπαίνει φρένο στην ακρίβεια.

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Και στο τέλος; Ο καταναλωτής εξακολουθεί να φτάνει στο ταμείο και να αναρωτιέται πώς ένα καρότσι με τα απολύτως απαραίτητα καταπίνει ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι του μισθού του.

Από σήμερα ξεκινά η νέα Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Περισσότεροι από 1.660 κωδικοί μπαίνουν στο πρόγραμμα, με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7% και διάρκεια δύο έως τεσσάρων μηνών. Συμμετέχουν περισσότερες από 90 βιομηχανίες και προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Σε ορισμένους κωδικούς οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και το 30%.

Καλοδεχούμενες.

Αλλά ας μην πανηγυρίζουμε ακόμη.

Το πρόβλημα δεν είναι οι 1.660 κωδικοί

Το πρόβλημα είναι πόσο κοστίζει ολόκληρο το καλάθι μιας οικογένειας. Πόσο πληρώνει σήμερα για γάλα, κρέας, τυριά, φρούτα, λαχανικά, απορρυπαντικά και όλα όσα χρειάζεται καθημερινά.

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Και υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: ποιος ελέγχει πραγματικά την αγορά;

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν υπάρχει για να παρακολουθεί από την πάροδο της Πατησίων τις τιμές να ανεβαίνουν. Υπάρχει για να εξασφαλίζει ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός και για να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασής του. Η ίδια, άλλωστε, καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να καταγγέλλουν εικαζόμενες παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού. (Επιτροπή Ανταγωνισμού)

Η κοινωνία, όμως, δεν θέλει άλλες διαβεβαιώσεις. Θέλει αποτελέσματα στο ράφι.

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Προσοχή: υπάρχει και η κάλπη

Αυτή τη φορά το πολιτικό κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Εάν ο πολίτης διαπιστώσει ότι για ακόμη μία φορά του παρουσιάστηκε μια επιχείρηση αντιμετώπισης της ακρίβειας που τελικά δεν άλλαξε ουσιαστικά την καθημερινότητά του, η οργή θα συσσωρευτεί.

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Γιατί μπορείς να εξηγήσεις πολλά σε έναν ψηφοφόρο.

Δύσκολα όμως του εξηγείς γιατί ο μισθός του τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας.

Και τότε η απάντηση δεν θα δοθεί μπροστά στο ράφι.

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Θα δοθεί μπροστά στην κάλπη.

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