Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ μειώσεις τιμών που κυμαίνονται από 5 έως 30% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές θα εντοπίζουν τα προϊόντα με ειδική σήμανση στα ράφια ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-katanalotis.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου διαμορφώνουν τις τελικές εκπτώσεις ανάλογα με τον ανταγωνισμό, καθιστώντας απαραίτητη την προσεκτική έρευνα αγοράς από τους πολίτες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, με τη διάρκεια του μέτρου να εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις.

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Σε ισχύ τίθενται από Δευτέρα οι μειώσεις τιμών σε πάνω από 1660 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας.

Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας παραγόντων της αγοράς και του Υπουργείου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.

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Σημερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη στην ΕΡΤ 3.

Έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο όπως ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα (31/8) ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας.

Από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από την Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει χρήση.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τις σχετικές λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, με τα ποσοστά να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα για λόγους ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.