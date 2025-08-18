Σωρεία παρατυπιών αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οδηγώντας στην ακύρωση άνω των 8.000 δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών από συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά, εγγόνια), καθώς διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την απαλλαγή φόρου έως 800.000 ευρώ που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021.

Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνονται μεταφορές χρημάτων με μετρητά αντί της υποχρεωτικής τραπεζικής μεταφοράς, καθώς και εικονικές ή «αλυσιδωτές» μεταβιβάσεις που κατέληγαν σε συγγενείς εκτός της Α’ κατηγορίας – για παράδειγμα, δωρεές από αδερφό σε αδερφό μέσω γονέων, με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εμπλεκόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν φόρους που κυμαίνονται από 10% έως και 40%, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον βαθμό συγγένειας.

Επιπλέον, διενεργούνται έλεγχοι και στο πόθεν έσχες των δωρητών, με απαίτηση τεκμηρίωσης εισοδημάτων ακόμα και από προηγούμενα έτη.

Το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης είναι σαφές: οι μεταβιβάσεις περιουσίας μπορούν να γίνουν αφορολόγητα μόνο αν τηρούνται αυστηρά όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Έλεγχοι και στα συμβόλαια ακινήτων

Παράλληλα, όπως αναφέρει το dikastiko.gr η ΑΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους και σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, εξετάζοντας κατά πόσο τηρήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Χιλιάδες συμβόλαια που συντάχθηκαν το 2024 ελέγχονται για οφειλές της τελευταίας πενταετίας, ενώ όσοι συμβολαιογράφοι και κτηματολογικά γραφεία παραλείπουν τον απαιτούμενο έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ, τα οποία διπλασιάζονται σε περιπτώσεις υποτροπής.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση και να κλείσουν τα κενά που επιτρέπουν αφορολόγητες ή λανθασμένες μεταβιβάσεις περιουσίας.