Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ψηφιακές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στις άδειες οδήγησης.

Η διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων θα καταγράφεται με οπτικοακουστικά μέσα, ενώ ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις θα εντοπίζει τυχόν παρατυπίες.

Παράλληλα, λειτουργεί πλατφόρμα για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με περιστατικά διαφθοράς που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης διπλωμάτων.

Η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών επιτρέπει πλέον την αυτόματη έκδοση αδειών οδήγησης και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων για πινακίδες κυκλοφορίας.

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Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερος έλεγχος στις διαδικασίες έκδοσης αδειών οδήγησης επιδιώκει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας μια σειρά ψηφιακών παρεμβάσεων που στοχεύουν τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών Μεταφορών ξεκίνησε την περίοδο που την πολιτική ευθύνη του χαρτοφυλακίου είχε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και συνεχίζεται από τη σημερινή πολιτική ηγεσία υπό τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα.

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Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων με κάμερες και μικρόφωνα, η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού συστήματος για τις θεωρητικές εξετάσεις, η αυτόματη έκδοση διπλωμάτων οδήγησης, αλλά και η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών report-diplomata.gov.gr.

Κάμερες και μικρόφωνα στις πρακτικές εξετάσεις

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η ενίσχυση του αδιάβλητου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Το υπουργείο σχεδιάζει την εγκατάσταση καμερών και συστημάτων καταγραφής ήχου σε όλα τα οχήματα εξέτασης, σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών, ώστε κάθε στάδιο της διαδικασίας να καταγράφεται και να μπορεί να ελεγχθεί.

Η ενεργοποίηση της καταγραφής θα γίνεται μέσω μοναδικού QR code, το οποίο θα σαρώνει ο εξεταστής από tablet, ταυτοποιώντας αυτόματα το όχημα και ξεκινώντας την καταγραφή της εξέτασης. Το οπτικοακουστικό υλικό θα αποθηκεύεται με βάση τις προβλέψεις του GDPR και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών.

Νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις, με προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης και δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, δίνοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες πλήρη εικόνα της εξεταστικής διαδικασίας και τη δυνατότητα να εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα ή αποκλίσεις που ενδέχεται να υποδηλώνουν παρατυπίες.

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Η πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ηρακλείου και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Πλατφόρμα καταγγελιών για τα «λαδώματα»

Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη η πλατφόρμα report-diplomata.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά διαφθοράς κατά τη διαδικασία έκδοσης διπλωμάτων.

Οι αναφορές αφορούν μεταξύ άλλων απαιτήσεις για χρηματισμό, πιέσεις από εξεταστές, σχολές οδηγών ή μεσάζοντες, αλλά και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

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Οι καταγγελίες υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, όπου ο πολίτης περιγράφει το περιστατικό και δηλώνει στοιχεία όπως η Περιφέρεια, η ημερομηνία, το εξεταστικό κέντρο και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Στη συνέχεια αξιολογούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνηθούν.

Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Μεταφορών

Παράλληλα προχωρά η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες Μεταφορών, όπως οι μεταβιβάσεις οχημάτων, οι ανανεώσεις και οι επεκτάσεις αδειών οδήγησης.

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Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, έχουν ήδη ολοκληρωθεί περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ καθημερινά κατατίθενται περίπου 8.000 νέα αιτήματα.

Η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες περιορίζει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει τις διαδικασίες και δημιουργεί πλήρες ηλεκτρονικό αποτύπωμα κάθε συναλλαγής.

Αυτόματη έκδοση διπλωμάτων οδήγησης

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την αυτόματη έκδοση των αδειών οδήγησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης.

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Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα απαιτείται πλέον χειροκίνητη επεξεργασία από υπάλληλο, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να βλέπουν το δίπλωμά τους στο Gov.gr Wallet περίπου μία εβδομάδα μετά την επιτυχία στις εξετάσεις και στη συνέχεια να παραλαμβάνουν και την έντυπη άδεια.

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Με το νέο σύστημα εντάσσονται σταδιακά και περίπου 40.000 εκκρεμείς άδειες που είχαν συσσωρευτεί από το προηγούμενο, έγχαρτο μοντέλο λειτουργίας.

Ψηφιακή διαδικασία για τις πινακίδες κυκλοφορίας

Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά ολόκληρη τη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης και την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας έως την πληρωμή των τελών και την παραλαβή των πινακίδων.

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Το σύστημα θα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή τους σε πιστοποιημένο κατασκευαστή, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ψηφιακά για κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα.