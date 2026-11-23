Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Allianz Trade, παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων, δημοσιεύει τη νέα Έκθεση για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καταγράφοντας μια παγκόσμια αγορά που εξελίσσεται με δύο διαφορετικές ταχύτητες σε πολλές οικονομίες ανά τον κόσμο. Από τη μία πλευρά η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ τροφοδοτούν ένα νέο κύμα επενδύσεων σε data centers, ενεργειακά δίκτυα και ψηφιακές υποδομές, ενώ από την άλλη, η παγκόσμια αγορά κατοικίας και τα παραδοσιακά εμπορικά ακίνητα εξακολουθούν να επηρεάζονται από τα υψηλά επιτόκια και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέο επενδυτικό κύκλο στις κατασκευές

Advertisement

Advertisement

Η ζήτηση που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπεται πλέον σε σημαντικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και ενεργειακές υποδομές, διαμορφώνοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για τον κατασκευαστικό κλάδο διεθνώς. Στις ΗΠΑ, οι δαπάνες για την κατασκευή data centers αυξήθηκαν κατά 90% σε ετήσια βάση, ενώ αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται και στην Ευρώπη, όπου ενισχύονται οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, με τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων να επεκτείνεται.

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου συναντά σημαντικές προκλήσεις. Περισσότερο από το 93% των ευρωπαϊκών αγορών αναφέρουν δυσκολίες εξεύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ενώ η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση των data centers εντείνει την πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθιστώντας την ενεργειακή επάρκεια κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση νέων έργων.

Η αγορά κατοικίας παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη

Η εικόνα στην Ευρώπη είναι ανομοιογενής. Σε ορισμένες χώρες συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με τις τιμές κατοικιών να αυξάνονται και τις ελλείψεις τους να διατηρούν υψηλή τη ζήτηση, ενώ άλλες χώρες εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα και τη συγκρατημένη ζήτηση. Συνολικά, εκτιμάται ότι ο οικιστικός τομέας θα παραμείνει το πιο αδύναμο τμήμα των κατασκευών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με την ευρωπαϊκή κατασκευαστική παραγωγή να αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου 2% ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Υποδομές και ενέργεια στηρίζουν την αγορά

Οι επενδύσεις σε υποδομές συνεχίζουν να λειτουργούν ως βασικός παράγοντας στήριξης του κατασκευαστικού κλάδου, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, τις μεταφορές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, η ανάπτυξη των data centers δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για έργα ηλεκτροδότησης και ενεργειακών δικτύων, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση για κατασκευαστικές εργασίες. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 ενδέχεται να δημιουργήσει επενδυτικό κενό σε ορισμένες αγορές, περιορίζοντας μέρος της δυναμικής που καταγράφεται σήμερα.

Advertisement

Αυξημένες πιέσεις σε κατασκευαστές και πρώτες ύλες

Παρά τις θετικές προοπτικές που δημιουργούν οι επενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακά έργα, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις παγκοσμίως. Στο μέτωπο των πρώτων υλών, ο χαλκός έχει αυξηθεί κατά περίπου 60% από τον Ιανουάριο 2025, το αλουμίνιο κατά περίπου 23% την ίδια περίοδο, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε εισαγόμενες πρώτες ύλες εισάγουν πρόσθετη αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με έμμεσες επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι πιέσεις αυτές αποτυπώνονται και στις αφερεγγυότητες του κλάδου, καθώς οι κατασκευές συγκαταλέγονται μεταξύ των τομέων που επηρεάζονται περισσότερο διεθνώς από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Advertisement

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Η ελληνική κατασκευαστική αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, στηριζόμενη στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και σε επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 15 δισ. ευρώ και διασφαλίζοντας ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα και η αυξημένη ζήτηση ακινήτων συνεχίζουν να στηρίζουν τις επενδύσεις σε οικιστικά και εμπορικά έργα. Ωστόσο παρουσιάζονται προκλήσεις, κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους και των καθυστερήσεων πληρωμών σε μέρος της αγοράς.

Advertisement

Ο κατασκευαστικός κλάδος εισέρχεται σε μια νέα φάση μετασχηματισμού, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ενεργειακές υποδομές και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αγορά κατοικίας και το κόστος κατασκευής.

Διαβάστε την πλήρη Έκθεση της Allianz Trade για τον Κατασκευαστικό Κλάδο εδώ: https://ow.ly/46EA5106R4P

Σχετικά με την Allianz Trade

Advertisement

Η Allianz Trade είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των Εγγυήσεων, της Είσπραξης Απαιτήσεων, της Εμπορικής Πίστωσης και του Πολιτικού Κινδύνου. Το ιδιόκτητο δίκτυο πληροφόρησής μας βασίζεται σε άμεση πρόσβαση σε δεδομένα 545 εκατομμυρίων επιχειρήσεων.

Advertisement

Παρέχουμε στις ασφαλισμένες εταιρείες τη γνώση και την εμπιστοσύνη ώστε να συναλλάσσονται και να αναπτύσσονται με ασφάλεια, μέσα από τη διασφάλιση των εισπράξεών τους. Αποζημιώνουμε τις ασφαλισμένες εταιρείες σε περίπτωση μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, τις βοηθάμε να προλάβουν και εξαρχής τις επισφάλειες. Σε κάθε περίπτωση, όταν συμβεί το απροσδόκητο, η πιστοληπτική μας αξιολόγηση AA εγγυάται τους πόρους, με την υποστήριξη της Allianz, για να παρέχουμε αποζημίωση για την εξασφάλιση των επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε allianz-trade.gr