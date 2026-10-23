Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νέο λογοτεχνικό βραβείο με την ονομασία Prix Pascal de Littérature IA εγκαινιάζεται στη Γαλλία για έργα μυθοπλασίας που δημιουργήθηκαν με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς από όλο τον κόσμο μπορούν να υποβάλουν ανέκδοτα χειρόγραφα στη γαλλική γλώσσα, τα οποία πρέπει να προτείνουν λύσεις σε κρίσιμα κοινωνικά, ηθικά ή οικολογικά προβλήματα.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν το γλωσσικό μοντέλο και τις εντολές που χρησιμοποίησαν, ενώ ο νικητής θα εξασφαλίσει την έκδοση του έργου του.

Μια κριτική επιτροπή ειδικών θα επιλέξει δέκα φιναλίστ, με την ανακοίνωση του νικητή να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου.

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Ένα νέο λογοτεχνικό βραβείο για βιβλία που δημιουργούνται με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης κάνει την εμφάνισή του τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία.

Πρόκειται για το Prix Pascal de Littérature IA, το οποίο καλεί συγγραφείς από όλο τον κόσμο να υποβάλουν χειρόγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κοινού με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με τον νικητή να εξασφαλίζει την έκδοση του έργου του.

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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ένα ανέκδοτο χειρόγραφο έκτασης από 10.000 έως 50.000 λέξεις, συνοδευόμενο από πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την εντολή (prompt) που δόθηκε για την παραγωγή του κειμένου. Επιτρέπεται η χρήση όλων των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, μεταξύ των οποίων τα ChatGPT, Claude, Gemini και LLaMA.

Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί για τους υποψηφίους, καθώς μπορούν να συμμετάσχουν από οποιαδήποτε χώρα. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι τα έργα να έχουν γραφτεί στα γαλλικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian.

Το βραβείο πήρε το όνομά του από τον Μπλεζ Πασκάλ, τον Γάλλο πολυμαθή που συνέβαλε στην εφεύρεση μιας από τις πρώτες μηχανικές αριθμομηχανές, ενώ παράλληλα έγραψε και θεολογικά κείμενα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το έργο «Pensées», για το οποίο ο πάπας Φραγκίσκος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του, επαινώντας τη «φιλοσοφική του εμβάθυνση και τη λογοτεχνική του γοητεία».

Παρ’ όλο που οι όροι συμμετοχής προβλέπουν ότι τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι μυθοπλασίας, το βραβείο θέτει και μια επιπλέον προϋπόθεση: τα κείμενα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίλυση ενός ηθικού, κοινωνικού ή οικολογικού προβλήματος που απειλεί την ανθρωπότητα.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται οι Φιλίπ Ροντρίγκες, Αλμπέν Σερβιάν και Ζιλ Μεντρέ, τρεις επιχειρηματίες από τον χώρο της τεχνολογίας. Ο Ροντρίγκες είναι ιδρυτικός εταίρος της Avolta, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ ο Σερβιάν δραστηριοποιείται στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης. Ο Μεντρέ, από την πλευρά του, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ενώ είναι επίσης συνιδρυτής της Electis, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

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Οι συζητήσεις γύρω από την πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης από φιναλίστ και νικητές σε αρκετούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, έχουν αναζωπυρώσει τον προβληματισμό για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή, αλλά και για τα όρια ανάμεσα στη δημιουργική συμβολή του ανθρώπου και την παραγωγή κειμένου από αλγορίθμους.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από πέντε ή έξι μέλη, μεταξύ των οποίων συγγραφείς, κριτικοί, δημοσιογράφοι, φιλόσοφοι και εκδότες. Τα ονόματά τους αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου, όταν θα λήξει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Από τις υποψηφιότητες θα επιλεγεί μια βραχεία λίστα δέκα έργων, ενώ ο νικητής αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το νέο βραβείο φιλοδοξεί να δώσει χώρο σε μια διαφορετική μορφή λογοτεχνικής δημιουργίας, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο υποστήριξης, αλλά συμμετέχει άμεσα στη συγγραφή του έργου.

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Με πληροφορίες από The Guardian