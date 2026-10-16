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Το έργο αποτελεί συνέχεια του βιβλίου «Το σπίτι των πνευμάτων» και αφηγείται τη ζωή της Άλμπα Τρουέμπα μετά τη δικτατορία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη παρουσία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, με το βραβείο να συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η συγγραφέας εξέφρασε την ανησυχία της για την άνοδο του αυταρχισμού και του εθνικισμού, συνδέοντας τη θεματολογία του βιβλίου με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών με 1.424 έργα, ενώ το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον Ισπανό συγγραφέα Σέρχιο Ερνάντεθ Καράσκο.

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Η Ιζαμπέλ Αλιέντε είναι η νικήτρια του λογοτεχνικού βραβείου Planeta 2026, για το μυθιστόρημά της «La hora antes del alba» («Η ώρα πριν από την αυγή»), με το οποίο επιστρέφει στον κόσμο του διάσημου μυθιστορήματος της «Το σπίτι των πνευμάτων», που την καθιέρωσε διεθνώς το 1982.

Η 84χρονη συγγραφέας παρέλαβε το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου ευρώ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη, παρουσία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας. «Είναι σαν να κερδίζω το Νόμπελ», δήλωσε συγκινημένη.

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Το νέο μυθιστόρημα αποτελεί συνέχεια του βιβλίου «Το σπίτι των πνευμάτων» και επικεντρώνεται στην Άλμπα Τρουέμπα, εγγονή του Εστεμπάν Τρουέμπα και της Κλάρα ντελ Βάγιε. Η ηρωίδα επιχειρεί να ξαναχτίσει τη ζωή της ύστερα από τη φυλάκιση και τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή.

Η Αλιέντε εξήγησε ότι επί δεκαετίες δεχόταν μηνύματα αναγνωστών που ήθελαν να μάθουν τι απέγινε η Άλμπα μετά το τέλος του πρώτου μυθιστορήματος. Μόνο τώρα, ωστόσο, αισθάνθηκε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να συνεχίσει την ιστορία της. Όπως ανέφερε, το νέο βιβλίο ολοκληρώνει τον αφηγηματικό κόσμο του μυθιστορήματος «Το σπίτι των πνευμάτων».

Η επιλογή της συγκεκριμένης ιστορίας συνδέεται και με τις ανησυχίες της συγγραφέως για τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Η ίδια εγκατέλειψε τη Χιλή μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1973, που ανέτρεψε τον θείο της, πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, και έχει επανειλημμένα αντλήσει έμπνευση από την εμπειρία της εξορίας, τη συλλογική μνήμη και τις γυναίκες που υπομένουν τη βία χωρίς να ενδίδουν.

Στην ομιλία της αναφέρθηκε στην απειλή του αυταρχισμού, του ακραίου εθνικισμού και του φασισμού, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές εξελίξεις ανακαλούν τον φόβο που την είχε οδηγήσει να εγκαταλείψει την πατρίδα της. «Τώρα που βλέπω τόσες πολλές δημοκρατίες να απειλούνται από απολυταρχία, ακραίο εθνικισμό ακόμη και φασισμό, αισθάνομαι και πάλι τον φόβο που με οδήγησε να φύγω από τη χώρα μου».

Η φετινή βράβευση σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική αλλαγή στην εκδοτική πορεία της. Έπειτα από τέσσερις δεκαετίες και πλέον συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο Plaza & Janés, που ανήκει στον όμιλο Penguin Random House, η Αλιέντε περνά στον όμιλο Planeta.

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Το βραβείο Planeta, που συμπλήρωσε φέτος 75 χρόνια, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες λογοτεχνικές διακρίσεις του ισπανόφωνου κόσμου, με ιδιαίτερα μεγάλη εμπορική απήχηση. Παρά το κύρος του, έχει κατά καιρούς δεχθεί επικρίσεις για την αδιαφάνεια της διαδικασίας επιλογής και την προτίμηση σε ήδη καταξιωμένους συγγραφείς.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 1.424 έργα, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Ο Ισπανός συγγραφέας Σέρχιο Ερνάντεθ Καράσκο απέσπασε με το μυθιστόρημα «La añoranza», το δεύτερο βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 200.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Reuters, EFE

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