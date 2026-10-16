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Το σπάνιο έργο του 1890 παρουσιάζεται ενόψει δημοπρασίας του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να ανέρχεται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωποι του οίκου δημοπρασιών εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος πίνακας μπορεί να σημειώσει ιστορική επίδοση στην αγορά τέχνης, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία παγκοσμίως.

Η προγραμματισμένη δημοπρασία, που περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα έργα τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

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Εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά έναν πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο οποίος δεν έχει εκτεθεί δημόσια για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Το έργο με τίτλο «Châtaigniers en fleurs» («Ανθισμένες καστανιές») φιλοτεχνήθηκε τον Μάιο του 1890 και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα της καριέρας του. Ο Βαν Γκογκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 37 ετών, στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου έζησε τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

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Ο πίνακας παρουσιάζεται στο κοινό ενόψει δημοπρασίας του οίκου Sotheby’s, ενώ η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του αγγίζει τα 180 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ).

Wikimedia/«Châtaigniers en fleurs», Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1890)

Ο Σκοτ Νίχελ, από το τμήμα σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, εκτίμησε ότι το έργο έχει τις προϋποθέσεις να σημειώσει νέα ιστορική επίδοση στην αγορά τέχνης. «Πρόκειται για μια περίοδο εξαιρετικής αισιοδοξίας, πυρετώδους ενέργειας, ενθουσιασμού, πάθους και χρώματος στο έργο του καλλιτέχνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επικείμενη δημοπρασία αναμένεται, συνεπώς, να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες, μουσεία και επενδυτές που παρακολουθούν στενά την αγορά έργων τέχνης υψηλής αξίας. Το έργο απεικονίζει μια επιβλητική καστανιά με την πλούσια ανθισμένη κόμη της να δεσπόζει στη σύνθεση και να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του καμβά. Μαζί με τον πίνακα του Βαν Γκογκ, στη δημοπρασία περιλαμβάνονται και ακόμη 11 έργα, μεταξύ των οποίων και δημιουργίες των Πολ Σεζάν και Κλοντ Μονέ.

Hundreds queued in Hong Kong to view Van Gogh’s ‘Chestnut Trees in Blossom,’ unseen publicly for decades, ahead of a Sotheby’s New York auction expected to fetch about $180 million https://t.co/kgaAMiWICz https://t.co/QR7ofhzToE — Reuters (@Reuters) October 13, 2026

Μετά τον θάνατο του Βαν Γκογκ, τον Ιούλιο του 1890, ο πίνακας «Châtaigniers en fleurs» πέρασε στην κατοχή του αδελφού του, Τεό βαν Γκογκ. Στη συνέχεια, τον κληρονόμησαν η χήρα του Τεό, Γιοχάνα βαν Γκογκ-Μπόνγκερ, και ο γιος τους, Βίνσεντ Βίλεμ. Έναν περίπου αιώνα αργότερα, το 1975, ο πίνακας πέρασε στην κατοχή της οικογένειας Μπλακιέρ, η οποία τον απέκτησε μέσω του εμπόρου έργων τέχνης Wildenstein.

Η δημοπρασία του οίκου Sotheby’s θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 18 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent