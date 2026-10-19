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Μέσα από το έργο του, αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της ζωής σημαντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής, αποφεύγοντας την απλή περιγραφή των εικόνων.

Ο συγγραφέας επιδιώκει να αποκαλύψει την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα πίσω από τα στιγμιότυπα, προσκαλώντας τον αναγνώστη να επανεξετάσει καθιερωμένα πορτρέτα εμβληματικών προσώπων.

Το βιβλίο, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, αντικατοπτρίζει την πολυετή επαγγελματική διαδρομή του Πρέκα στη δημοσιογραφία και την έρευνα.

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Υπάρχουν φωτογραφίες που τις κοιτάζουμε και τις προσπερνάμε. Υπάρχουν άλλες που μας συγκινούν, γιατί μας θυμίζουν ανθρώπους, εποχές και γεγονότα. Και υπάρχουν φωτογραφίες που κρύβουν πολύ περισσότερα από όσα αποκαλύπτει το πρώτο βλέμμα.

Σε αυτή την τρίτη κατηγορία στρέφει το ενδιαφέρον του ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Πρέκας, με το νέο του βιβλίο «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest.

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Η ιδέα είναι απλή, αλλά εξαιρετικά γόνιμη δημοσιογραφικά: σαράντα φωτογραφίες γίνονται η αφετηρία για σαράντα διαφορετικές ιστορίες, καθεμία από τις οποίες αναπτύσσεται σε χίλιες λέξεις.

Ο Πρέκας δεν περιορίζεται σε μια περιγραφή της εικόνας. Αναζητά το πρόσωπο πίσω από τη δημόσια παρουσία, την εποχή πίσω από το στιγμιότυπο και, κυρίως, εκείνες τις λεπτομέρειες που συχνά χάνονται όταν η Ιστορία μετατρέπεται σε μερικές γραμμές ενός βιογραφικού.

Από τον Καβάφη και τον Σεφέρη μέχρι τη Μελίνα και τον Βέγγο

Οι σελίδες του βιβλίου φιλοξενούν πρόσωπα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική πνευματική και καλλιτεχνική ζωή.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Διονύσιος Σολωμός, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελύτης συναντούν, μέσα από τις διαφορετικές αφηγήσεις, προσωπικότητες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής.

Η Μελίνα Μερκούρη, ο Θανάσης Βέγγος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένη Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης και η Σαπφώ Νοταρά ανήκουν επίσης στα πρόσωπα που αναδεικνύονται μέσα από το βιβλίο.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα διάσημα ονόματα. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μία φωτογραφία μπορεί να αποκαλύψει μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα.

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Οι άγνωστες πλευρές γνωστών ανθρώπων

Ανάμεσα στις ιστορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο ξεχωρίζουν η σχέση του Κώστα Καρυωτάκη με τη Μαρία Πολυδούρη, η ζωή της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, αλλά και αφηγήσεις για τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Μάριο Τόκα.

Πρόκειται για πρόσωπα που συνδέθηκαν με διαφορετικές εποχές, αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η δημόσια εικόνα τους δεν εξαντλεί όσα αξίζει να γνωρίζουμε για τη ζωή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στην πρεμιέρα της ελληνικής τηλεόρασης, ενός μέσου που άλλαξε ριζικά την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα των Ελλήνων.

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Ο Αντώνης Πρέκας και η διαδρομή του στη δημοσιογραφία

Ο Αντώνης Πρέκας γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1960 στην Ερμούπολη της Σύρου. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στην Πάντειο και παρακολούθησε σπουδές υποκριτικής στις δραματικές σχολές του Εθνικού Ωδείου και του Ωδείου Αθηνών.

Η επαγγελματική του πορεία στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1980. Στα χρόνια που ακολούθησαν εργάστηκε σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Συνδέθηκε ιδιαίτερα με την τηλεοπτική δημοσιογραφία, την κριτική και την καταγραφή της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης.

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Από το 1997 έως το 2010 διετέλεσε διευθυντής του θεσμού «Τηλεοπτικά Βραβεία – Πρόσωπα», που συνδεόταν με το περιοδικό TV Έθνος.

Παράλληλα, ανέλαβε τη διεύθυνση έκδοσης έργων για την ιστορία και την εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής τηλεόρασης, που κυκλοφόρησαν σε ψηφιακή μορφή από το Έθνος.

Η ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία συνοδεύεται από δραστηριότητα στο θέατρο και στη λογοτεχνία. Έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από τριάντα θεατρικές παραστάσεις, έχει γράψει θεατρικά έργα και έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές.

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Από το «Σαν παλιό σινεμά» στις χίλιες λέξεις

Το νέο βιβλίο δεν αποτελεί την πρώτη συγγραφική συνάντηση του Πρέκα με τις προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού.

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Το 2003 κυκλοφόρησε το «Σαν παλιό σινεμά», ένα έργο με πορτρέτα 32 ηθοποιών, από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Στην εργογραφία του περιλαμβάνονται επίσης οι ποιητικές συλλογές «Σημάδια του καιρού», «Συμφωνίες και δωδεκάλογοι», «Σπονδές ασπονδύλων», «Ως αιδώ» και «Χαμαιλεονταρισμοί και μεταμφιέσεις», καθώς και το θεατρικό έργο «Το κοχύλι που χορεύει».

Μια διαφορετική ματιά στον Καβάφη και τον Σολωμό

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισής του είναι η ιστορία του Κωνσταντίνου Καβάφη.

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Αφετηρία αποτελεί μία φωτογραφία του ποιητή από το 1865, όταν ήταν μόλις δύο ετών, ανάμεσα σε δύο μεγαλύτερα αδέλφια του.

Από αυτή την εικόνα ο συγγραφέας περνά στις αντιδράσεις που προκάλεσε το έργο του Καβάφη, ακόμη και στις αυστηρές κρίσεις ανθρώπων των γραμμάτων που δεν μπορούσαν να προβλέψουν τη μετέπειτα διεθνή αναγνώρισή του.

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του Διονυσίου Σολωμού, με αναφορές σε μαρτυρίες για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του, τις προσωπικές του συνήθειες και τις ανθρώπινες αντιφάσεις του.

Η φωτογραφία ως ιστορικό τεκμήριο

Υπάρχει μία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο να κοιτάζει κανείς μια φωτογραφία και στο να επιχειρεί να την ερμηνεύσει.

Μια εικόνα μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια ένα πρόσωπο, έναν χώρο ή ένα γεγονός. Δεν αποκαλύπτει, όμως, από μόνη της όσα προηγήθηκαν ούτε όσα ακολούθησαν.

Εδώ βρίσκεται και το ενδιαφέρον της συγγραφικής επιλογής του Πρέκα.

Αντί να χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ως απλή εικονογράφηση ενός κειμένου, την τοποθετεί στην αφετηρία της έρευνας. Η εικόνα γεννά ερωτήματα και η αφήγηση επιχειρεί να δώσει απαντήσεις.

Είναι μια προσέγγιση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας, όταν εκατομμύρια φωτογραφίες διακινούνται καθημερινά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, συχνά αποκομμένες από το ιστορικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η παρουσίαση στο Φεστιβάλ Βιβλίου

Το «Χίλιες λέξεις για μια φωτογραφία» παρουσιάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίον του Άρεως.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή, ο ηθοποιός Βασίλης Καΐλας, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης και ο ηθοποιός Αλέξανδρος Χούντας.

Σαράντα εικόνες που μας καλούν να κοιτάξουμε ξανά

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026 από τις εκδόσεις Historical Quest. Έχει 296 σελίδες, περιλαμβάνει 41 ασπρόμαυρες εικόνες και διατίθεται με τιμή εκδότη 20 ευρώ.

Η επίσημη παρουσίαση έγινε το Σάββατο στο TEO BOOKS στην Γλυφάδα. Προλόγισε ο Τέρενς Κουίκ, αποσπάσματα διάβασε ο ηθοποιός Αλέξανδρος Χούντας, ο εκδότης Γιάννης Χρονοπουλος καλωσόρισε τους φίλους των βιβλίων που έδωσαν το παρόν τους και ο Αντώνης Πρέκας με τον δικό του μοναδικό τρόπο περιέγραψε το πώς σκέφτηκε και το πώς αποτύπωσε τις ιδέες του σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο.

Πέρα, όμως, από τα εκδοτικά στοιχεία, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι η πρόσκληση που απευθύνει το βιβλίο στον αναγνώστη.

Να ξανακοιτάξει ανθρώπους που θεωρεί ότι γνωρίζει. Να αναζητήσει τις πραγματικές ζωές πίσω από τα καθιερωμένα πορτρέτα. Να κατανοήσει ότι ακόμη και οι πιο εμβληματικές προσωπικότητες είχαν αδυναμίες, αμφιβολίες, προσωπικές συγκρούσεις και δύσκολες αποφάσεις.

Ο Αντώνης Πρέκας, ύστερα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες επαγγελματικής δημοσιογραφικής διαδρομής, επιστρέφει σε μια από τις βασικότερες αρχές του επαγγέλματος: πίσω από κάθε εικόνα υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ερευνηθεί.

Και οι χίλιες λέξεις του, κάθε φορά, επιχειρούν να την ανακαλύψουν.