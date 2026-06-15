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Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για το νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικίας: Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα συνολικής ανακαίνισης – Ο καθένας μπορεί να μπει στην πλατφόρμα για να δει αν είναι επιλέξιμος, και, εφόσον είναι, από την 1η Σεπτεμβρίου μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση.

Αναλυτικότερα, τίθεται σήμερα σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

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Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά σε σπίτια σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, και προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,, οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων.«Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”. Δίνουμε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ, ώστε παλιά και κλειστά σπίτια να ανακαινιστούν και να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερα ανακαινισμένα σπίτια σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες για τους πολίτες και νέο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες», τόνισε η υπουεγόςΔόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.