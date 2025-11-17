Η Αναστασία Γιούσεφ γνώριζε τον επιχειρηματία που συνελήφθη ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έταζε επενδύσεις σε άτομα που προσέγγιζε και είχε καταφέρει να θησαυρίσει. Η influencer και χορεύτρια μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν και για τα όσα της ζητούσε στο πέρασμα του χρόνου.

«Εμείς κάναμε μια ανταλλακτική συνεργασία πριν από κάποια χρόνια, γενικά πήγαινα στο χώρο και έκανα μασάζ, αλλά αυτά δεν τα ήξερα» είπε αρχικά η Αναστασία Γιούσεφ για την γνωριμία της με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.

«Εμένα μου είχε πει κάτι περίεργο, να κάνω εγώ μασάζ στο νικητή. Του έλεγε όμως ότι εγώ δεν κάνω μασάζ, δεν είμαι μασέζ είμαι καλλιτέχνις. Τον είδα στράβωσε, δεν του άρεσε, αν και εγώ ήμουν ξεκάθαρη από την αρχή».

«Γενικά προσέγγιζε διάσημους. Πολιτικούς, influencer… Και τότε μου έλεγε αν μπορώ, να του γνωρίσω και άλλους που μπορεί να ενδιαφέρονταν για συνεργασία μαζί του. Γενικά το έψαχνε πάρα πολύ.

Θυμάμαι ότι ήθελε να βάλω τη φωτογραφία του στο προφίλ μου. Ήθελε να φαίνεται μαζί μου» είπε καταληκτικά η Αναστασία Γιούσεφ.