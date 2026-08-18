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Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στην Παλαιά Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης στην Φθιώτιδα, όταν κάτοικοι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στην πλατεία του χωριού.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 10:30 το βράδυ, ενώ το σκηνικό επαναλήφθηκε περίπου μία με μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης, έσπευσε στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και εκεί εντόπισε έναν 57χρονο, ο οποίος δεν είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν σπασμένες λάμπες από τα φωτιστικά.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 57χρονος φέρεται να διασκέδαζε πυροβολώντας τις λάμπες στον αέρα, ενώ δεν ανταποκρίθηκε στις συστάσεις του προέδρου της Κοινότητας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι που είχαν αναστατωθεί από τους πυροβολισμούς είχαν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, στην Παλαιά Γιαννιτσού έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του Α.Τ. Σπερχειάδας, όμως ο 57χρονος είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας επέστρεψαν στην περιοχή τις πρωινές ώρες, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 57χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τις φθορές.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα πιστόλι, σφαίρες, καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: Lamia Report