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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, στη Λαμία, όταν μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν πνίγηκε την ώρα που έτρωγε σουβλάκι σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη κατανάλωνε σουβλάκι όταν ένα κομμάτι κρέας φέρεται να προκάλεσε απόφραξη της αεροφόρου οδού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει.

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Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες με τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της αναπνοής της.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στη συνδρομή έσπευσαν και εργαζόμενοι από γειτονικές επιχειρήσεις. Διαπιστώνοντας ότι η 74χρονη διατηρούσε σφυγμό, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας και συνέχισαν τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: lamiareport.gr