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Λούτσα τα έκανε ένα οδηγός στη Λαμία όταν έπεσε με το βαν του πάνω σε έναν πυροσβεστικό κρουνό, δημιουργώντας ένα νέο συντριβάνι στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βαν το βράδυ της Δευτέρας 4 Αυγούστου προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού στη Νέα Άμπλιανη και τον ξήλωσε.

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Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό συντριβάνι με το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 – 8 μέτρα.

Συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας έφτασε στο σημείο, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

Πηγή: lamiareport.gr