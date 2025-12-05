Τεράστιες είναι οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο χωριό Πλάτανος της Ανατολικής Μάνης, καθώς το νερό έφτασε στα τρία μέτρα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να κινδυνεύσουν πολίτες.

Πρόκειται για ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από το Γύθειο, που έχει αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν προβλήματα, όχι όμως στο μέγεθος της χθεσινής κακοκαιρίας. Στην κάτω πλευρά του χωριού υπάρχει ένα μικρό ποτάμι, το οποίο δεν άντεξε τον όγκο της βροχής και υπερχείλισε.

Φυσικό επακόλουθο αυτής της κατάστασης, να προκληθούν πλημμύρες στους δρόμους κοντά στο συγκεκριμένο σημείο και ζημιές σε κοντινά σπίτια, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες κάτω από την λάσπη. Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, η χθεσινή κακοκαιρία ήταν πρωτόγνωρη στην Ανατολική Μάνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο.

Κινδύνευσαν άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη

Σε διάφορες περιοχές της Λακωνίας και του δήμου Ανατολικής Μάνης κινδύνευσαν άνθρωποι την Πέμπτη (4/12), την ώρα που η κακοκαιρία Byron βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και έβρεχε ασταμάτητα περίπου από τις 11:00 το πρωί.

Άνδρες της ΕΜΑΚ έσωσαν την τελευταία στιγμή από βέβαιο πνιγμό τρία άτομα στην Σκάλα Λακωνίας, καθώς εγκλωβίστηκαν στο όχημα που επέβαιναν. Επίσης, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οδηγό φορτηγού έξω από το χωριό Καρβελάς, ο οποίος παγιδεύτηκε στον δρόμο, εξαιτίας την σφοδρής βροχόπτωσης.

Στο Μαυροβούνι Γυθείου, αρκετά σπίτια πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ στον Πλάτανο παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, τα οποία κυριολεκτικά «καρφώθηκαν» στις αυλές σπιτιών.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Ανδρεάκο, δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, «η κατάσταση είναι πιο ήρεμη σήμερα, αλλά εμείς φροντίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Στο Γύθειο καταφέραμε να κατευθύνουμε τα νερά εκτός πόλης, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος».

Σχετικά με τις καταγραφές για τις ζημιές που έγιναν, ο Π. Ανδρεάκος υποστήριξε ότι θα ξεκινήσουν από το Σάββατο. Παράλληλα, ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ανέφερε ότι τουλάχιστον 30 σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες και πρόσθεσε ότι μία επιχείρηση υπέστη σοβαρές καταστροφές, καθώς το νερό έφτασε μέχρι την οροφή.