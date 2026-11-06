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Η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση πήρε αναβολή για τις 12 Νοεμβρίου, παρά την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης σήμερα.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για τους θανάτους τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της.

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η ίδια αμφισβήτησε τη βιολογική πατρότητα του Ιωάννη Μουρτζούκου, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.

Το παραπεμπτικό βούλευμα περιγράφει την κατηγορούμενη ως πρόσωπο χωρίς συναισθηματικούς δεσμούς, ενώ η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη εξετάζεται σε ξεχωριστή δικογραφία.

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Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, μεταφέρθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τους θανάτους τριών βρεφών μεταξύ των οποίων δυο δικών της, καθώς σήμερα Παρασκευή 6/11/2026, ήταν προγραμματισμένη η έναρξη της δίκης για την πολύκροτη υπόθεση.

Η μεταγωγή της από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

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Σύμφωνα με το patrapress.gr, παρά την προγραμματισμένη έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η δίκη πήρε αναβολή για τις 12 Νοεμβρίου.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Αρνείται την πατρότητα του Ιωάννη Μουρτζούκου

Λίγο πριν την επιβίβασή της στη αστυνομική κλούβα, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Δικαστικό Μέγαρο, η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίστηκε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι πατέρας μου ο Ιωάννης Μουρτζούκος».

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Μουρτζούκος δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο Όθωνα Παπαδόπουλο. Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως είναι αδιανόητο η κατηγορούμενη να προβαίνει σε τέτοιους ισχυρισμούς, όταν στο παρελθόν δήλωνε σταθερά το αντίθετο.

Μουρτζούκου: Το βαρύ κατηγορητήριο και το παραπεμπτικό βούλευμα





Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, στην 26χρονη αποδίδονται τέσσερις εγκληματικές πράξεις:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Ανθρωποκτονία του 6 μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Ανθρωποκτονία του πρώτου της παιδιού, ηλικίας μόλις 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Ανθρωποκτονία της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών.

Στο εισαγγελικό κείμενο η συμπεριφορά της κατηγορούμενης περιγράφεται με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Αναφέρεται ότι η 26χρονη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται η πλήρης αδυναμία της να αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με τους οικείους της.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη, καθώς αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής διερεύνησης.