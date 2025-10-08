Αναβολή δόθηκε από τις αστυνομικές αρχές στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, μετά τη νέα παραγγελία, με σκοπό να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στην διαδικασία.
Η οκογένεια θα λάβει νέο έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται οι εξετάσεις που επιθυμεί η οικογένεια Ρούτσι να γίνουν στη σορό, ενώ καλείται να ορίσει και δικό της τεχνικό σύμβουλο.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος τη διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία που θα οριστεί για την εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι.