Φωτογραφία του Ντένις Ρούτσι, του 22χρονου γιου του Πάνου Ρούτσι που έχασε την ζωή του στα Τέμπη

Αναβολή δόθηκε από τις αστυνομικές αρχές στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, μετά τη νέα παραγγελία, με σκοπό να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στην διαδικασία.

Η οκογένεια θα λάβει νέο έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται οι εξετάσεις που επιθυμεί η οικογένεια Ρούτσι να γίνουν στη σορό, ενώ καλείται να ορίσει και δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος τη διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία που θα οριστεί για την εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι.