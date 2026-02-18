Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε για ακόμα μία φορά στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση σύλληψης τον Φεβρουάριο του 2025, όπου ο γνωστός τραγουδιστής οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του dikastiko.gr, ο Χ. Μάστορας αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για το γεγονός ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ.

Advertisement

Advertisement

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε κανονικά στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που κλήθηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου και νέα δικάσιμος θα οριστεί από την εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής συνελήφθη πέρυσι τον Φεβρουάριο στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο επιχείρησε να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και να διαφύγει προς την οδό Πανεπιστημίου.

Από την άλλη μεριά, ο συνήγορος υπεράσπισης του καλλιτέχνη, υποστήριξε ότι ο Χ. Μάστορας δεν οδηγούσε επικίνδυνα και αυτό είναι κάτι που φαίνεται «από τη συνολική κίνηση του οχήματος. Είχε σταθερή ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Είχε δε την πορεία που ακολουθούσε κάθε βράδυ ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος δηλώνει την λύπη του να οδηγήσει υπό την επήρεια οινοπνεύματος αλλά δεν δέχεται ότι οδήγησε επικίνδυνα θέτοντας σε κίνδυνο άλλους».

(Με πληροφορίες από dikastiko.gr)