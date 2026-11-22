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«Μπαμπά, πάρε μας ένα σκύλο, θα αναλάβουμε εμείς να τον φροντίζουμε. Μην φοβάσαι μπαμπά, δεν θα ασχοληθεί κανένας άλλος, μόνο εμείς».

Κάπως έτσι ξεκινά η γνωστή οικογενειακή ιστορία που πιθανότατα έχουν ακούσει πολλοί γονείς πριν αποφασίσουν να αποκτήσουν κατοικίδιο. Μόνο που στην περίπτωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Συρίγου, η υπόσχεση των παιδιών φαίνεται πως έχει μια μικρή… πρακτική λεπτομέρεια.

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Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται να βγάζει βόλτα τον σκύλο της οικογένειας στις 5:30 το πρωί, ώρα που οι περισσότεροι από εμάς μάλλον δεν έχουμε καν αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να σηκωθούμε από το κρεβάτι.

Η καθημερινή φροντίδα του τετράποδου μέλους της οικογένειας, οι πρωινές βόλτες και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν την απόφαση να αποκτήσει κανείς σκύλο αποτυπώνονται με χιούμορ στο βίντεο, θυμίζοντας την κλασική ιστορία των παιδιών που υπόσχονται ότι θα αναλάβουν τα πάντα, αλλά τελικά ο μπαμπάς βρίσκεται να κρατά το λουρί.

Και κάπως έτσι, η φράση «θα τον φροντίζουμε εμείς» αποκτά μια διαφορετική διάσταση όταν το ξυπνητήρι χτυπά στις 5:30 το πρωί.