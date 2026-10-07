Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Άνια Τέιλορ-Τζόι εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την Ελλάδα με αφορμή τη συμμετοχή της στην ταινία Sacrifice του Ρομέν Γαβρά.

Η ίδια δήλωσε την αγάπη της για την Αθήνα και τη Σαντορίνη, αναδεικνύοντας την προσωπική της σύνδεση με τον τρόπο ζωής και το φυσικό περιβάλλον της χώρας.

Σε συνέντευξή της, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της ευγνωμοσύνης στην πορεία της καριέρας της στον χώρο του κινηματογράφου.

Η ταινία Sacrifice, σε σκηνοθεσία Ρομέν Γαβρά, πραγματεύεται την εισβολή ενόπλων σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά με στόχο την αναζήτηση ενός μυστηριώδους κειμηλίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για την εμπειρία της από τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» του Ρομέν Γαβρά στην Ελλάδα, αλλά και για την αγάπη της για τη χώρα, μίλησε η Άνια Τέιλορ-Τζόι.

Η ηθοποιός, η οποία έχει επισκεφθεί την Αθήνα περισσότερες από μία φορές, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την ελληνική πρωτεύουσα, αναφερόμενη στη ζωή στην πόλη, στους ανθρώπους, στη νυχτερινή ζωή και στη θάλασσα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η Τέιλορ-Τζόι περιέγραψε τις αναμνήσεις της από τις προηγούμενες παραμονές της στην Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

«Αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ την Αθήνα. Μου άρεσε πολύ να ζω στην Αθήνα. Το έχω κάνει δύο φορές πλέον. Τη μία φορά ο σύζυγός μου γύριζε εκεί μία ταινία κι εγώ πήγα κι έμεινα μαζί του και τη δεύτερη φορά ήταν για το “Roma”. Το λατρεύω. Αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη νεανική κουλτούρα, αγαπώ τα κλαμπ, αγαπώ τη θάλασσα. Είναι όλα υπέροχα για εμένα», ανέφερε.

«Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο»

Η ηθοποιός μίλησε με ενθουσιασμό και για την παραμονή της στη Σαντορίνη, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο των γυρισμάτων.

«Και τη Σαντορίνη την απόλαυσα πραγματικά πολύ. Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο. Είμαι άνθρωπος της φύσης. Μου αρέσει πραγματικά πολύ η ύπαιθρος και το να έχεις ένα ηφαίστειο ως το μέρος που ανεβαίνεις κάθε μέρα με τα πόδια για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι για εμένα το ιδανικό σενάριο», είπε.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της και στις ευκαιρίες που έχει λάβει, τονίζοντας τη σημασία τόσο της ευγνωμοσύνης όσο και της προσωπικής προσπάθειας.

«Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της ευγνωμοσύνης. Νομίζω ότι η ουσία της ευγνωμοσύνης είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζεις. Νομίζω ότι πάντα μπορείς να βρεις κάτι για το οποίο αισθάνεσαι ευγνώμων. Επίσης πιστεύω ότι δημιουργείς τη δική σου τύχη. Ο μπαμπάς μου μου έλεγε από πολύ μικρή “όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο πιο τυχερή γίνεσαι” και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολύ καλή αρχή», σημείωσε.

Η υπόθεση του «Sacrifice»

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Sacrifice» εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός πολυτελούς φιλανθρωπικού γκαλά, όταν διάσημοι και μέλη της υψηλής κοινωνίας βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με μια ένοπλη εισβολή.

Οι ένοπλοι ακτιβιστές αναζητούν ένα θρυλικό κειμήλιο, το οποίο φέρεται να μπορεί να ξεκλειδώσει υπερφυσικές δυνάμεις.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία Ρομέν Γαβρά, πρωταγωνιστούν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζον Μάλκοβιτς, Σάλμα Χάγιεκ και Αμπίκα Μοντ, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι ποπ σταρ Yung Lean και Charli xcx.