Το νόμο στα χέρια του αποφάσισε να πάρει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, 31 ετών, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, εισέβαλε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην Άνοιξη, και μαζί με έναν συνεργό του ξυλοκόπησαν μία ολόκληρη οικογένεια, επειδή δεν του έχουν καταβάλει τα ενοίκια για το διαμέρισμα.

Οι δράστες είχαν στα χέρια τους ένα μαχαίρι και ένα ρόπαλο. Με το ρόπαλο έσπασε το πόδι του 86χρονου πατέρα και τραυμάτισε, επίσης στο πόδι, τον 44χρονο γιο, ενώ με το μαχαίρι προκάλεσαν ελαφριά τραύματα στην 74χρονη μητέρα και στον γιο. Τη μόνη, που δεν χτύπησαν, ήταν τη σύζυγο του γιου, η οποία είναι εγκυμονούσα.

Στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες στον 31 ετών δράστη, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.