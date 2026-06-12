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Μια πρωτοφανής δικαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου γυναίκα που είχε αποβιώσει χρόνια πριν εμφανίστηκε κατηγορούμενη για απείθεια. Ο Δήμος είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος της, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, έπειτα από εισαγγελική εντολή, σαν να επρόκειτο για εν ζωή κατηγορούμενη.

Η «παράδοξη» εξέλιξη αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, όταν η συνήγορος της οικογένειας προσκόμισε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γυναίκας, αποδεικνύοντας ότι είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια. Το στοιχείο αυτό ανέτρεψε πλήρως τη διαδικασία και αποκάλυψε τη λανθασμένη πορεία της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας τον Απρίλιο του 2015 και ενώ ήταν μόλις 48 χρόνων. Έκπληκτοι οι συγγενείς της ενημερώθηκαν ότι στη γυναίκα βεβαιώθηκε παράβαση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2022.

Και δεν έφτανε μόνον αυτό. Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό της, οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τη… θανούσα να παραδώσει την άδεια οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να της αφαιρεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Και το θρίλερ συνεχίστηκε, καθώς επειδή παρήλθε πενθήμερο που ασφαλώς τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν κατατέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για απείθεια, ακριβώς επειδή δεν παραδόθηκαν άδεια και δίπλωμα παρά τη σχετική πρόσκληση υπαλλήλου.

Στον δήμο, παρ’ ότι εκείνη την περίοδο είχαν συνδεθεί οι υπηρεσίες με τα ΑΦΜ των πολιτών, δεν ελέγχθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας που κάποιος αποφάσισε να βαφτίσει παραβάτη οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό της. Έτσι ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της νεκρής, χωρίς να είναι γνωστό εάν προηγήθηκε κλήση για να δώσει εξηγήσεις, στην οποία ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί.

Πάντως παρ’ ότι η γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά να ανταποκρίνεται στις κλήσεις των αρχών, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων της και έτσι κατέστη μετά θάνατον κατηγορούμενη.

Η υπόθεση εισήχθη τις προηγούμενες ημέρες στο Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου η νομική εκπρόσωπος των συγγενών της ζήτησε από το δικαστήριο να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη ως μη ασκηθείσα και όχι να παύσει λόγω θανάτου η δίωξη. Και αυτό επειδή η δίωξη ασκήθηκε μετά θάνατον από μία σειρά λαθών των υπηρεσιών.

(Με πληροφορίες από voria.gr)