Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν εργαζόμενοι και πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, όταν μία ομάδα γουρουνιών έκανε την εμφάνισή της μπροστά από τα καταστήματα.

Το απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και γρήγορα μετατράπηκε σε ένα από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της βραδιάς στον Βάμο, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι θαμώνες των καταστημάτων έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν σε βίντεο την απρόσμενη «παρέλαση» των ζώων, με τα πλάνα να κάνουν στη συνέχεια τον γύρο των social media.

Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, πολλά από τα οποία ήταν χιουμοριστικά, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο την… επίσκεψη των τετράποδων στην πλατεία.