Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν στα στέλνονται – μέσω gov.gr – οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες για παραβιάσεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες μεταξύ των πρώτων παραβατών είναι και δύο οδηγοί με supercar, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 2.000 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Οι δύο οδηγοί, έτρεχαν με πάνω από 200 χλμ/ωρα στην Αττική Οδό, όταν τους έπιασε η κάμερα της τροχαίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε πως οι κλήσεις θα ξεκινήσουν να στέλνονται από την επόμενη εβδομάδα σε θυρίδες πολιτών στο gov.gr.

«Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνη, δεν θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις» δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι πρώτες 10 τέτοιες κάμερες είναι στα λεωφορεία και άλλες 10 είναι στην Αττική αλλά αυτό θα επεκτείνεται κάθε μήνα. Το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές».

Πώς θα λειτουργούν οι 2.000 «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Συνολικά το επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκατασταθούν 2.000 κάμερες σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα στατιστικά ατυχημάτων.

Οι νέες κάμερες θα συνδεθούν με τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής (για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη) και τις 500 κινητές κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία, τραμ και άλλα οχήματα.

Η πλήρης υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος σε όλη τη χώρα αναμένεται εντός του 2026 με προοπτική στη συνέχεια οι κάμερες να φτάσουν έως και τις 3.000. Οι πρώτες 41 κάμερες βρίσκονται ήδη σε 17 δήμους του λεκανοπεδίου, ενώ το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται να ξεπεράσουν τις 500. Θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Οι νέες συσκευές θα καταγράφουν επί 24ώρες και θα εντοπίζουν αυτόματα:

παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

χρήση κινητού τηλεφώνου

μη χρήση ζώνης και κράνους

Οι φωτογραφίες ή το βίντεο θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιώνεται η παράβαση. Το ραβασάκι θα στέλνεται στον παραβάτη οδηγό είτε ταχυδρομικά είτε μέσω gov.gr.

Οι κάμερες θα βλέπουν τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Σε ποιους δρόμους της Αττικής έχουν τοποθετηθεί

Κέντρο Αθήνας:

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου (6 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας (8 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας (4 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Αμερικής (3 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Πατησίων (5 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») (8 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας (8 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου (7 κάμερες)

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων (8 κάμερες)

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου (8 κάμερες)

Βόρεια προάστια:

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (6 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού (6 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου (4 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας (4 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης (2 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου (4 κάμερες)

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου (3 κάμερες)

Νότια προάστια:

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης (4 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου (8 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή (2 κάμερες)

Δυτικά προάστια:

Κηφισού – Δυρραχίου (6 κάμερες)

Κηφισού – Λένορμαν (6 κάμερες)

Κηφισού – Ιερά Οδός (6 κάμερες)

Θηβών – Λ. Αθηνών (4 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου (6 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους (6 κάμερες)

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος (6 κάμερες)

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα (4 κάμερες)

Πειραιάς:

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη (5 κάμερες)

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας (10 κάμερες)

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας (5 κάμερες)

Πειραιώς – Λ. Κηφισού (5 κάμερες)

Πειραιώς – Χαμοστέρνας (6 κάμερες)

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω (4 κάμερες)

Άλλοι Δήμοι:

Νέα Σμύρνη

Καλλιθέα

Ηλιούπολη

Νίκαια

Κερατσίνι

Αχαρνές

Πετρούπολη

Πώς θα βεβαιώνεται το πρόστιμο

Οι οδηγοί που εντοπίζονται να παραβαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), θα λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή την Τροχαία Αττικής με το μήνυμα: «Ελέγχεστε για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του gov.gr, ενώ το σύστημα θα ενημερώνει το point system και θα αποθηκεύει την παράβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο του οδηγού. Αν η παράβαση έχει καταγραφεί από ηλεκτρονική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ΚΟΚ, το πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ένστασης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, θα μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ώστε να μεταφερθεί το πρόστιμο στον πραγματικό παραβάτη.

Ποια είναι τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Υπέρβαση ταχύτητας πάνω από 50χλμ/ώρα – 700 ευρώ πρόστιμο – 60 ημέρες αφαίρεση άδειας

Ταχύτητα πάνω από 200 χλμ/ώρα ή συμμετοχή σε παράνομους αγώνες (κόντρες) – 2.000 ευρώ πρόστιμο – αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού – 350 ευρώ πρόστιμο – 30 ημέρες αφαίρεση άδειας

Μη χρήση ζώνης ή κράνους – 350 ευρώ πρόστιμο – 30 ημέρες αφαίρεση άδειας

Παραβίαση σηματοδότη – 700 ευρώ – 60 ημέρες αφαίρεση άδειας

Παράνομη στάθμευση που εμποδίζει ΜΜΜ – 350 ευρώ πρόστιμο – 70 ημέρες αφαίρεση άδειας

Στάθμευση σε θέσεις ΑΜΕΑ – 150 ευρώ πρόστιμο – 60 ημέρες αφαίρεση άδειας