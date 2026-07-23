Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας αυξάνονται στο οδικό δίκτυο με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων.

Τα σύγχρονα συστήματα παρακολουθούν τα οχήματα εντός μιας προκαθορισμένης ζώνης, υπολογίζοντας την ταχύτητά τους μέσω τεχνολογιών όπως το Scanning LiDAR.

Ορισμένες εξελιγμένες κάμερες ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση πινακίδων και την αυτόματη επιλογή του κατάλληλου χρόνου φωτογράφισης.

Παράλληλα, συστήματα μέτρησης μέσης ταχύτητας υπολογίζουν τη διαδρομή των οχημάτων σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου, αποτρέποντας την επιλεκτική επιβράδυνση.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνδυασμό με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

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Οι κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας αυξάνονται συνεχώς στο ελληνικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επικίνδυνων παραβάσεων. Παρά την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία τους, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται πώς ακριβώς λειτουργούν και από ποια απόσταση μπορούν να καταγράψουν ένα όχημα που κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

Η λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων δεν βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο φωτογράφισης. Αντίθετα, οι περισσότερες κάμερες παρακολουθούν το όχημα μέσα σε μια προκαθορισμένη ζώνη μέτρησης, υπολογίζουν την ταχύτητά του και στη συνέχεια επιλέγουν αυτόματα το καταλληλότερο σημείο για τη λήψη της φωτογραφίας που θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο της παράβασης.

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Τα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα λειτουργούν σε δύο στάδια. Αρχικά εντοπίζουν το όχημα και μετρούν με ακρίβεια την ταχύτητά του και στη συνέχεια ενεργοποιούν την κάμερα για τη λήψη της φωτογραφίας. Έτσι, η καταγραφή της παράβασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το σημείο όπου βρίσκεται η κάμερα, αλλά από τη συνολική ζώνη λειτουργίας του συστήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα Vitronic Poliscan FM1, το οποίο χρησιμοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η τεχνολογία Scanning LiDAR που αξιοποιεί επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών σε αποστάσεις περίπου από 15 έως 75 μέτρα, ενώ η μέτρηση της ταχύτητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τα 150 μέτρα. Παράλληλα, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλά οχήματα που κινούνται σε διαφορετικές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ακόμη πιο εξελιγμένες είναι οι νέες κάμερες που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα αυτά μπορούν να αναγνωρίζουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, τον τύπο του οχήματος και άλλα χαρακτηριστικά, ενώ το λογισμικό επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο χρονικό σημείο για τη φωτογράφιση, ανάλογα με τις συνθήκες και τα δεδομένα που συλλέγει.

Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου χρησιμοποιούνται επίσης συστήματα μέτρησης μέσης ταχύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καταγράφεται μόνο η στιγμιαία ταχύτητα του οχήματος, αλλά υπολογίζεται ο μέσος όρος της ταχύτητας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η πρακτική της προσωρινής επιβράδυνσης λίγο πριν από την κάμερα και της εκ νέου επιτάχυνσης αμέσως μετά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οδηγοί δεν θα πρέπει να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους μόνο όταν αντιληφθούν την ύπαρξη μιας κάμερας. Η επιβράδυνση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και η τήρηση των ορίων ταχύτητας να αποτελεί σταθερή οδηγική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η παρουσία περισσότερων καμερών, σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έχει ήδη οδηγήσει αρκετούς οδηγούς να είναι πιο προσεκτικοί, περιορίζοντας όχι μόνο τις παραβάσεις ταχύτητας αλλά και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Στόχος των συστημάτων αυτών δεν είναι μόνο η βεβαίωση παραβάσεων, αλλά κυρίως η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.