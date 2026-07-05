Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Νησί των Ανέμων και τη ζήτηση ναρκωτικών ουσιών αποφάσισε να εκμεταλλευτεί ένας 30χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος ενοικίασε δωμάτιο για όλη τη σεζόν στον Πλατύ Γιαλό και με ένα λευκό αυτοκίνητο, που είχε ενοικιάσει από την Αθήνα, έκανε το ντελίβερι των σκληρών ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για τη δράση του και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον θέσουν υπό παρακολούθηση, για να δουν εάν όσα έχουν μάθει για τον ανοικτόχρωμο καστανό άνδρα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Advertisement

Advertisement

Τον είδαν να επισκέπτεται συχνά έναν χώρο, να κάνει ολιγόλεπτες στάσεις σε διάφορα σημεία του νησιού, να συναντά κόσμο, να παραδίδει μικρά δέματα που έμοιαζαν με φιξάκια και να παίρνει χρήματα. Την ώρα που έβγαινε από το δωμάτιό του, τον ακινητοποίησαν και έκαναν έρευνα στο δωμάτιο, το αυτοκίνητο και την καβάτζα του, με τη βοήθεια σκύλου – ανιχνευτή ναρκωτικών.

Συνολικά βρήκαν:

· μμάριων,

· συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους -154- γραμμάριων,

· -37- φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους -31,3- γραμμάριων,

· -31- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,

Advertisement

· -50- ναρκωτικά δισκία,

· ζυγαριά,

· -8.000- ευρώ, -1.160- δολάρια και

Advertisement

· κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι, ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα -45.085- ευρώ.

Επιπλέον, ύστερα από σχετική έρευνα σε βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στον χώρο Schengen, από τις Γερμανικές Αρχές.

Advertisement