Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το 1912, το υποβρύχιο «Δελφίν» αποτέλεσε το πρώτο επιχειρησιακό σκάφος του ελληνικού στόλου, πραγματοποιώντας την πρώτη παγκοσμίως πολεμική εκτόξευση τορπίλης από καταδυμένο υποβρύχιο κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.

Η ελληνική υποβρυχιακή δύναμη αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με ιστορικά σκάφη όπως ο «Παπανικολής» και ο «Κατσώνης» να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες, παρά τις απώλειες και τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων.

Σήμερα, το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει σύγχρονα υποβρύχια τύπου 214, εξοπλισμένα με τεχνολογία αναερόβιας πρόωσης που επιτρέπει παρατεταμένη παραμονή σε κατάδυση.

Η επιχειρησιακή ικανότητα των σκαφών βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στην ψυχική ανθεκτικότητα των πληρωμάτων, τα οποία καλούνται να λειτουργούν σε περιορισμένους χώρους χωρίς φυσικό φως.

Η διατήρηση της συνοχής της ομάδας και η ποιότητα της καθημερινής διαβίωσης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματικότητα των υποβρύχιων αποστολών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

22 Σεπτεμβρίου 1912. Στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας καταπλέει ένα παράξενο για την εποχή πολεμικό σκάφος. Δεν έχει την επιβλητική μορφή των θωρηκτών ούτε τα πυροβόλα των καταδρομικών. Μοιάζει με ένα τεράστιο μεταλλικό πούρο, ικανό να εξαφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Είναι το «Δελφίν», το πρώτο επιχειρησιακά ενεργό υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Η άφιξή του σηματοδοτεί την αρχή μιας ναυτικής ιστορίας που θα συνδεθεί με παγκόσμιες πρωτιές, πολεμικές αποστολές, θυσίες και ανθρώπους εκπαιδευμένους να ζουν και να πολεμούν σε έναν κόσμο χωρίς ουρανό.

Advertisement

Advertisement

Το «Δελφίν» και η πρώτη υποβρύχια τορπίλη της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας

Το «Δελφίν» είχε παραγγελθεί στη Γαλλία το 1910, μαζί με το αδελφό υποβρύχιο «Ξιφίας». Η Ελλάδα προετοιμαζόταν για τις συγκρούσεις που θα ακολουθούσαν στα Βαλκάνια και επιδίωκε να ενισχύσει αποφασιστικά τον στόλο της.

Με κυβερνήτη τον Στέφανο Παπαρρηγόπουλο, το υποβρύχιο πραγματοποίησε το ταξίδι από τη Γαλλία στην Ελλάδα, παρά την περιορισμένη εκπαίδευση του πληρώματός του και τις τεχνικές δυσκολίες της εποχής.

Είχε μήκος περίπου 50 μέτρα, εκτόπισμα 310 τόνων στην επιφάνεια και 460 τόνων σε κατάδυση. Μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 13 κόμβων στην επιφάνεια και 8 κόμβων κάτω από το νερό.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1912, κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το «Δελφίν» πλησίασε το οθωμανικό καταδρομικό «Μετζηδιέ» έξω από τα Δαρδανέλια και εκτόξευσε τορπίλη εναντίον του.

Η τορπίλη αστόχησε. Ωστόσο, η επίθεση καταγράφηκε ως η πρώτη πολεμική εκτόξευση τορπίλης από καταδυμένο υποβρύχιο εναντίον εχθρικού πλοίου. Η Ελλάδα είχε γράψει μια σελίδα στην παγκόσμια ιστορία του υποβρυχιακού πολέμου.

Advertisement

Από το «Δελφίν» στον «Κατσώνη» και τον «Παπανικολή»

Η ελληνική υποβρυχιακή δύναμη δεν αναπτύχθηκε χωρίς διακοπές. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πρώτα υποβρύχια παροπλίστηκαν.

Η ανασυγκρότηση άρχισε τη δεκαετία του 1920, όταν η Ελλάδα απέκτησε έξι νέα γαλλικής κατασκευής υποβρύχια, μεταξύ των οποίων τα «Κατσώνης», «Παπανικολής», «Πρωτεύς», «Νηρεύς», «Τρίτων» και «Γλαύκος». Η νέα γενιά υποβρυχίων θα δοκιμαζόταν λίγα χρόνια αργότερα στις συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Advertisement

Ο «Παπανικολής», ο κυβερνήτης Ιατρίδης και τα Χριστούγεννα στον βυθό

Το υποβρύχιο «Παπανικολής» Υ-2 έμελλε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά πολεμικά πλοία. Με κυβερνήτη τον Μιλτιάδη Ιατρίδη, πραγματοποίησε πολεμικές περιπολίες εναντίον των ιταλικών θαλάσσιων μεταφορών κατά τον πόλεμο του 1940.

Τον Δεκέμβριο του 1940, η δράση του στην Αδριατική προκάλεσε ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του δεν ήταν μόνο η προσβολή εχθρικών πλοίων, αλλά και η απόκτηση πληροφοριών για τις διαδρομές ανεφοδιασμού των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία.

Advertisement

Η δράση του «Παπανικολή» και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που υπηρέτησαν σε αυτό καταγράφηκαν και σε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ το 1971.

Η μυστηριώδης σπηλιά στο Μεγανήσι και το υποβρύχιο κάτω από τη μύτη των κατακτητών

Στις δυτικές ακτές του Μεγανησίου, απέναντι από τη Λευκάδα, υπάρχει μια εντυπωσιακή θαλάσσια σπηλιά, γνωστή ως «Σπηλιά του Παπανικολή».

Advertisement

Η τοπική παράδοση θέλει το ιστορικό υποβρύχιο να χρησιμοποιούσε τη σπηλιά ως κρυψώνα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένοντας αθέατο από τις εχθρικές δυνάμεις. Η εικόνα είναι συναρπαστική: ένα ελληνικό υποβρύχιο κρυμμένο μέσα στον βράχο, με τους κατακτητές να το αναζητούν στις γύρω θάλασσες.

Advertisement

Ωστόσο, εδώ χρειάζεται μια ιστορική διευκρίνιση. Η σύνδεση του συγκεκριμένου υποβρυχίου με τη σπηλιά αποτελεί ισχυρή τοπική παράδοση, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί με σαφή ιστορικά τεκμήρια. Ο ιστορικός Παναγιώτης Κονιδάρης, από το Μεγανήσι, έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μαρτυρίες που να αποδεικνύουν ότι το υποβρύχιο κρυβόταν πράγματι στο συγκεκριμένο σημείο.

Αυτό δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο την πραγματική πολεμική δράση του «Παπανικολή». Διαχωρίζει, όμως, την τεκμηριωμένη ιστορία από τον θρύλο που γεννήθηκε γύρω από αυτήν.

Τα ελληνικά υποβρύχια που δεν επέστρεψαν ποτέ

Advertisement

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε μόνο επιτυχίες. Είχε και βαριές απώλειες. Το υποβρύχιο «Πρωτεύς» χάθηκε τον Δεκέμβριο του 1940, κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής στην Αδριατική.

Το «Γλαύκος» βυθίστηκε το 1942, ενώ το «Τρίτων» χάθηκε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη θέση στη ναυτική ιστορία κατέχει το «Κατσώνης». Στις 14 Σεπτεμβρίου 1943, ανοιχτά της Σκιάθου, το υποβρύχιο εντοπίστηκε και δέχθηκε επίθεση από γερμανικό ανθυποβρυχιακό σκάφος. Ακολούθησε σκληρή σύγκρουση και το «Κατσώνης» βυθίστηκε.

Η ιστορία του συνδέθηκε με την αυτοθυσία του πληρώματός του και του κυβερνήτη του, Βασίλη Λάσκου. Τα ονόματα αυτών των υποβρυχίων δεν χάθηκαν μαζί με τα σκάφη τους. Επανήλθαν σε μεταγενέστερες γενιές ελληνικών υποβρυχίων, μεταφέροντας τη μνήμη των ανθρώπων που υπηρέτησαν σε αυτά.

Η νέα εποχή: Από τα γερμανικά 209 στα υποβρύχια τύπου 214

Μετά τον πόλεμο, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ανασυγκρότησε την υποβρυχιακή του δύναμη με αμερικανικά σκάφη και, αργότερα, με γερμανικής σχεδίασης υποβρύχια.

Στη δεκαετία του 1970 αποκτήθηκαν τα υποβρύχια τύπου 209/1100, κλάσης «Γλαύκος», ενώ ακολούθησαν τα μεγαλύτερα 209/1200, κλάσης «Ποσειδών».

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε με τα υποβρύχια τύπου 214, τα οποία διαθέτουν αναερόβια πρόωση AIP. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο υποβρύχιο να παραμένει σε κατάδυση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνει συχνά σε βάθος αναπνευστήρα για να λειτουργούν οι συμβατικοί κινητήρες του. Έτσι περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος εντοπισμού του.

Τα τέσσερα ελληνικά υποβρύχια τύπου 214 είναι τα «Παπανικολής» S-120, «Πιπίνος» S-121, «Ματρώζος» S-122 και «Κατσώνης» S-123. Το πρώτο κατασκευάστηκε στη Γερμανία και τα υπόλοιπα τρία στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού περιλαμβάνεται επίσης το εκσυγχρονισμένο «Ωκεανός», που διαθέτει σύστημα αναερόβιας πρόωσης. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Διοίκησης Υποβρυχίων, ο ελληνικός στόλος περιλαμβάνει συνολικά εννέα υποβρύχια διαφόρων τύπων, αν και ο αριθμός των επιχειρησιακά διαθέσιμων σκαφών μπορεί να μεταβάλλεται λόγω συντήρησης και επισκευών.

Οι άνθρωποι του βυθού: Πρώτα η ψυχολογική αντοχή και μετά η τεχνολογία

Ένα υποβρύχιο δεν είναι απλώς ένα πολεμικό πλοίο που καταδύεται. Είναι ένας μικρός, κλειστός κόσμος, όπου δεκάδες άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και να συνεργαστούν σε συνθήκες που ελάχιστοι θα μπορούσαν να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν παράθυρα με θέα τη θάλασσα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βγει κάποιος στο κατάστρωμα για να πάρει αέρα όταν το υποβρύχιο βρίσκεται σε κατάδυση. Δεν υπάρχει προσωπικός χώρος με την έννοια που γνωρίζουμε στην καθημερινή ζωή.

Γι’ αυτό η επιλογή των πληρωμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι υποψήφιοι υποβρυχιακοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη σωματική κατάσταση, ψυχική ανθεκτικότητα, αυτοπειθαρχία και ικανότητα συνεργασίας.

Η ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό μέρος της επιλογής προσωπικού στις υποβρυχιακές δυνάμεις. Στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης, το SUBFIT, το οποίο εξετάζει χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συμπεριφοράς και προσαρμογής στο περιβάλλον του υποβρυχίου.

Για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, η Σχολή Υποβρυχίων είναι υπεύθυνη για την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Οι ακριβείς σύγχρονες διαδικασίες ψυχολογικής επιλογής δεν δημοσιοποιούνται αναλυτικά.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο εάν ένας ναύτης γνωρίζει να χειρίζεται ένα μηχάνημα. Είναι εάν μπορεί να παραμείνει ψύχραιμος όταν βρίσκεται δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, χωρίς άμεση δυνατότητα διαφυγής, και όταν η ζωή όλων εξαρτάται από την ορθή αντίδραση του καθενός.

Οι μισοί κοιμούνται, οι άλλοι μισοί δουλεύουν – Τα κρεβάτια στους διαδρόμους

Η ζωή στο υποβρύχιο είναι οργανωμένη γύρω από τις βάρδιες. Το σκάφος πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα. Οι μηχανές, τα συστήματα πρόωσης, τα όργανα ναυτιλίας, οι αισθητήρες και τα συστήματα ασφαλείας χρειάζονται συνεχή επιτήρηση.

Έτσι, ενώ ένα μέρος του πληρώματος εργάζεται, ένα άλλο αναπαύεται ή κοιμάται. Η ακριβής κατανομή εξαρτάται από το υποβρύχιο, την αποστολή και το πρόγραμμα υπηρεσιών. Δεν είναι πάντοτε κυριολεκτικά οι μισοί και οι άλλοι μισοί.

Σε ορισμένα υποβρύχια εφαρμόζεται το λεγόμενο hot bunking: περισσότεροι από ένας ναύτες χρησιμοποιούν διαδοχικά το ίδιο κρεβάτι. Ο ένας σηκώνεται για να αναλάβει υπηρεσία και ο επόμενος ξαπλώνει για να ξεκουραστεί.

Σε παλαιότερα ή ιδιαίτερα περιορισμένα σκάφη υπάρχουν επίσης πτυσσόμενες κουκέτες, που ανοίγουν από τα πλευρικά τοιχώματα ή τοποθετούνται σε διαθέσιμους χώρους. Ο προσωπικός χώρος είναι ελάχιστος. Τα κρεβάτια είναι στενά, συχνά τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο, και οι ναύτες διαθέτουν μικρούς αποθηκευτικούς χώρους για τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άνεση. Ο ύπνος επηρεάζει άμεσα την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Επιστημονική μελέτη του 2024 σε 58 Αμερικανούς υποβρυχιακούς κατέγραψε μέση αντικειμενική διάρκεια ύπνου περίπου 6,6 ώρες ημερησίως, με χαμηλή υποκειμενική ποιότητα ύπνου. Σε ένα υποβρύχιο, η κούραση δεν είναι απλώς προσωπική ταλαιπωρία. Μπορεί να εξελιχθεί σε επιχειρησιακό κίνδυνο.

Οι καλύτεροι μάγειροι για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν τον ήλιο

Υπάρχει μια λεπτομέρεια στη ζωή των υποβρυχίων που συχνά ξαφνιάζει όσους δεν έχουν γνωρίσει αυτόν τον κόσμο. Η σημασία του μάγειρα.

Σε ένα υποβρύχιο, το καλό φαγητό δεν είναι απλώς ζήτημα διατροφής. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διατήρησης του ηθικού. Όταν οι άνθρωποι ζουν επί ημέρες ή εβδομάδες σε περιορισμένο χώρο, χωρίς φυσικό φως και με επαναλαμβανόμενες βάρδιες, το γεύμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Είναι μια μικρή καθημερινή απόλαυση. Μια ευκαιρία επικοινωνίας. Ένας τρόπος να διατηρείται η αίσθηση της κανονικής ζωής. Γι’ αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των μαγείρων και στην ποικιλία των γευμάτων.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει αναγνωρίσει δημόσια τον ρόλο της κουζίνας στη διατήρηση του ηθικού των υποβρυχιακών πληρωμάτων. Το θέμα έχει απασχολήσει και επιστημονικές έρευνες. Ήδη από το 1970, το αμερικανικό Ναυτικό μελετούσε τις ψυχολογικές επιδράσεις των ποιοτικών και ελκυστικών γευμάτων στα πληρώματα υποβρυχίων.

Με απλά λόγια, ένας καλός μάγειρας μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό πιάτο φαγητό. Μπορεί να βοηθήσει ένα πλήρωμα να αντέξει την απομόνωση.

Χωρίς ήλιο, χωρίς νύχτα, χωρίς την καθημερινότητα που γνωρίζουμε

Κάτω από τη θάλασσα, ο χρόνος αποκτά διαφορετική σημασία. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν την ανατολή ή τη δύση του ήλιου. Το εσωτερικό φως και το πρόγραμμα υπηρεσιών καθορίζουν τον κύκλο εργασίας και ανάπαυσης.

Η απουσία φυσικού φωτός μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό ρολόι, τον ύπνο και τη διάθεση. Παράλληλα, η περιορισμένη δυνατότητα σωματικής άσκησης, η έλλειψη προσωπικού χώρου και η μακροχρόνια απομάκρυνση από την οικογένεια δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες.

Ακόμη και μια απλή διαφωνία μεταξύ δύο μελών του πληρώματος πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στη στεριά. Δεν μπορεί κανείς να φύγει από τον χώρο, να επιστρέψει σπίτι του ή να αποφύγει για ημέρες έναν συνάδελφο. Η συνεργασία δεν είναι επιλογή. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης.

Γι’ αυτό ο κυβερνήτης ενός υποβρυχίου δεν είναι μόνο ο αξιωματικός που διατάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Έχει και την ευθύνη να διατηρεί τη συνοχή μιας μικρής ανθρώπινης κοινότητας, μέσα σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα στρατιωτικής υπηρεσίας.

Από το «Δελφίν» του 1912 στους σημερινούς αθέατους φρουρούς του Αιγαίου

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την άφιξη του «Δελφίν», η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά. Τα σύγχρονα υποβρύχια διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, σύγχρονες τορπίλες και δυνατότητες παρατεταμένης κατάδυσης.

Η αποστολή τους δεν περιορίζεται στην επίθεση εναντίον εχθρικών πλοίων. Μπορούν να παρακολουθούν θαλάσσιες περιοχές, να συλλέγουν πληροφορίες, να ελέγχουν στρατηγικά περάσματα και να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αποτροπής.

Για την Ελλάδα, με το ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, η υποβρυχιακή δύναμη αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ναυτικής άμυνας. Όμως, πίσω από τις τορπίλες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την προηγμένη πρόωση, παραμένει ο άνθρωπος.

Ο κυβερνήτης που πρέπει να αποφασίσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο χειριστής που ακούει προσεκτικά έναν ήχο στο σόναρ. Ο μηχανικός που πρέπει να αντιμετωπίσει μια βλάβη χωρίς εξωτερική βοήθεια. Ο ναύτης που τελειώνει τη βάρδια του και αναζητά λίγες ώρες ύπνου σε μια στενή κουκέτα.

Και ο μάγειρας που ετοιμάζει ένα ζεστό γεύμα για να θυμίσει σε όλους ότι, ακόμη και κάτω από τη θάλασσα, υπάρχει μια μικρή καθημερινή ζωή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν την ιστορία που άρχισε με το «Δελφίν» το 1912. Μια ιστορία που γράφεται μακριά από τα βλέμματα, εκεί όπου δεν φτάνει το φως του ήλιου, αλλά εξακολουθεί να κυματίζει η ελληνική σημαία.